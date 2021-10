Grippe, gastro-entérite, rhume : les maladies et virus saisonniers sont de retour

Nez qui coule, maux de gorge et de ventre, quintes de toux... Les dernières données publiées par le réseau Sentinelles, spécialisée dans la veille sanitaire, l'illustrent : les infections respiratoires aiguës (dont le Covid-19 mais aussi les grippes, bronchites etc.) sont en hausse depuis un mois, et plus particulièrement depuis deux semaines. Premiers concernés : les jeunes enfants.

Les enfants, premiers touchés

Deux semaines après la rentrée scolaire, Santé publique France relevait déjà une accélération de l'activité chez SOS Médecins avec 15 % d'interventions supplémentaires pour des enfants (semaine du 20 au 26 septembre 2021). Les consultations pour "pathologies ORL et respiratoires" ont bondi de 28% chez les enfants, 24 % chez les adultes. En tête des maladies diagnostiquées : la bronchite (+40% chez les enfants et +42% chez les adultes), l’asthme chez les 2-14 ans (+ 18%) et la bronchiolite chez les moins de 2 ans (+44%).

Des données corroborées par le réseau Sentinelles. Durant la semaine du 27 septembre au 3 octobre, "les taux d’incidence des cas d’infection respiratoire aigue (IRA) vus en consultation (ou en téléconsultation) de médecine générale" ont augmenté "dans toutes les tranches d'âge et particulièrement chez les 0-4 ans par rapport à la semaine précédente", peut-on lire dans le dernier bulletin hebdomadaire.

Pas de hausse du Covid

Cette hausse peut "s’expliquer par la circulation d’autres virus respiratoires que le SARS-CoV-2 (Covid-19)" selon les épidémiologistes. En témoigne la baisse constante des "actes médicaux pour suspicion de Covid-19 tous âges ainsi que leur part dans l’activité totale" (-7% la semaine du 20 au 26 septembre 2021 par rapport à la semaine précédente).

Relâchement des gestes barrières

Comment l'expliquer ? À l'image de Guillaume Rozier, "data scientist" fondateur de CovidTracker et ViteMaDose, des professionnels de santé pointent le recul des gestes barrières. Porter le masque en public, saluer sans serrer la main, éviter les embrassades, se laver régulièrement les mains... Parallèlement à l'extension de la vaccination, la proportion des Français qui respectent ces consignes s'érode régulièrement, selon l'enquête CoviPrev réalisée régulièrement depuis le début de la pandémie par Santé publique France.

La météo joue aussi un rôle estime Claire Rodrigues, préparatrice dans une pharmacie près de La Rochelle, au Mireuil : "On a connu pas mal de variations de températures ces dernières semaines. Il faisait chaud en journée, autour de 20 degrés, voire plus. Mais le matin, parfois, on ne dépassait pas les dix degrés. Sauf que du coup, les gens ne s'habillaient pas assez." Septembre est traditionnellement propice à la circulation de virus respiratoires saisonniers confirme Santé publique France, chaque année, à cette période, les épidémiologistes observent une recrudescence de rhumes, de syndromes grippaux légers et de rhinopharyngites.

Inquiétudes au sujet de la grippe

L'infection qui inquiète le plus est la grippe saisonnière. Avec les confinements et mesures barrières, il n'y a pas eu d'épidémie l'an passé. Faute d'avoir été confrontés aux virus saisonniers, les organismes pourraient moins résister cette année et l'épidémie être plus virulente. Dès la fin du mois d'août, des pédiatres avaient adressé une lettre ouverte au ministre de la Santé pour exprimer leur inquiétude à ce sujet et appeler à une vaccination massive des enfants contre la grippe et la gastro.

Efficaces à 50 ou 60% contre les formes graves de la grippe, les vaccins sont considérés comme le meilleur moyen de limiter les entrées à l'hôpital. La campagne doit débuter le 26 octobre. "10 millions de doses" seront disponibles "dans les frigos des pharmacies au moment où la campagne vaccinale commencera", a promis le ministre de la Santé Olivier Véran.

"La réalisation concomitante des vaccins" contre la grippe et le Covid-19 est "possible" et ne comporte aucun danger, a en outre souligné la Haute autorité de santé (HAS) fin septembre, encourageant les Français à franchir le pas. Selon l'autorité sanitaire, "les deux injections peuvent être pratiquées le même jour", mais à deux endroits du corps distincts, une piqûre "dans chaque bras". Et dans le cas contraire, il n'y a pas de délai à respecter entre les deux vaccinations.