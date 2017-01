Grippe : hôpital et urgences de Guéret sous tension

"Les hôpitaux sont sous tension". Déclaration ce jeudi de Marisol Touraine, la ministre de la Santé, au sortir d'une réunion de crise sur la grippe. Cela se vérifie à Guéret, où l'hôpital et les urgences notent un surplus d'activité. La situation est compliquée dans les services.

Dans la salle d'attente des urgences de Guéret, la liste s'allonge. Tina vient de s’asseoir, elle accompagne sa fille qui a mal au pied. "On est déjà venu hier, on est resté deux heures et ma fille n'a pas été consultée. Là, on revient, et c'est le même temps d'attente à peu près. C'est saturé, j'ai l'impression". Les services ont, en effet, beaucoup de travail. D'ordinaire, il y a 60 à 70 passages par jour, mais là, c'est beaucoup plus avec la grippe.

"On a environ dix consultations par jour à cause du virus, explique le docteur Eric Roy, médecin responsable des urgences. Et la plupart de temps, ce sont des cas graves. Soit des personnes âgées soit des personnes avec d'autres pathologies respiratoires, et ces gens-là sont prioritaires."

"À un moment donné, nous n'aurons plus assez de lits", Eric Roy

Ce surplus d'activité a forcément des conséquences. "Nous sommes sous tension, en permanence. Et à un moment donné, nous n'aurons plus assez de lits, d'autant que le pic épidémique n'est pas encore atteint", assure Eric Roy. Il y a, urgences et hôpital compris, 150 lits en tout. Et seulement une dizaine de disponibles. D'où ces personnes dans des brancards, attendant dans le hall. "C'est malheureusement la norme, mais il y en a de plus en plus, on n'a pas le choix, c'est un peu le jeu des chaises musicales. Dés qu'une chambre se libère, quel que soit le service, on transfère."

Des opérations reportées

Pour garder des lits disponibles aussi, l'hôpital de Guéret est obligé de reporter des hospitalisations et des opérations, non urgentes. Un service de fortune a spécialementété créé pour les patients atteints de la grippe, ils sont tous installés au même endroit.

Le reportage aux urgences de Guéret d'Adrien Bossard. Partager le son sur : Copier