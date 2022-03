L'épidémie de grippe poursuit sa progression en France et a désormais gagné presque toute la métropole. Cependant, cet envol de la grippe est inhabituellement tardif. Ces dernières années, le pic de l'épidémie avait plutôt lieu en février.

Grippe : l'épidémie accélère et gagne presque toute la France

L'épidémie de grippe accélère et touche presque toute la France

L'épidémie de grippe poursuit sa progression en France et a désormais gagné presque toute la métropole, y compris la région parisienne où elle reprend après avoir décliné en début d'année, montre ce mercredi le bilan hebdomadaire de Santé Publique France. Mais cette envolée épidémique est bien plus tardive que d'habitude. Elle reste cependant en dessous des niveaux observés en 2018-2019 où l'épidémie avait été particulièrement forte.

Une poussée épidémique tardive

Il est très rare d'enregistrer une poussée épidémique de la grippe aussi tardive en France, même si cela était arrivé en 2015-2016. En général, les épidémies de grippe débutent à la fin de l'année, en décembre ou en début d'année, en janvier ou février. Ces dernières années d'ailleurs, le pic de l'épidémie, mesuré par le taux de consultation par rapport au nombre d'habitants, avait plutôt lieu en février.

Alors pourquoi une pousse épidémique si tardive ? Dans son dernier bulletin épidémiologique, Santé Publique France évoque deux pistes : "la fin des congés scolaires d’hiver dans l’ensemble des régions" et "l’allègement actuel des mesures de contrôle de la pandémie de Covid-19". Ces mesures sanitaires, comme le port du masque, avaient permis de bloquer la circulation de nombreux autres microbes, comme le virus de la grippe. Mais les Français, moins infectés que d'habitude, sont aussi moins immunisés collectivement, ce qui a favorisé une reprise de l'épidémie cet hiver. L'Agence de santé publique rappelle "que l’adoption systématique des gestes barrières et la vaccination antigrippale sont des moyens efficaces pour se prémunir contre la grippe et ses complications".

Grippe : toutes les régions métropolitaines en épidémie © Visactu

"Une forte augmentation de l'ensemble des indicateurs"

La semaine écoulée a été marquée par une "forte augmentation de l'ensemble des indicateurs (de la) grippe" en métropole, résume Santé publique France, notant que désormais "toutes les régions métropolitaines (sont) en épidémie, excepté la Corse". Cela inclut l'Île-de-France alors que celle-ci, frappée tôt par l'épidémie fin 2021, avait connu une accalmie en début d'année et n'était plus considérée comme en phase épidémique. Elle y est repassée cette semaine. Dans son dernier bilan, Santé Publique France explique également que trois autres régions métropolitaines sont passées en phase épidémique : la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand-Est et les Hauts-de-France. En Occitanie, les chiffres de l'épidémie restent stables. Hors de la métropole, la Guyane est aussi frappée par l'épidémie de grippe mais les autres départements d'outre-mer sont épargnés.

Il y a sept jours, ce sont les régions Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Centre-Val-de-Loire et Nouvelle-Aquitaine qui avaient franchi le seuil épidémique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans le détail, selon Santé publique France, le taux d'incidence s'élevait à 146 consultations pour syndrome grippal pour 100.000 habitants, en hausse de 96% par rapport à la semaine précédente. 4.817 passages aux urgences pour syndrome grippal ont été enregistrés, un chiffre en hausse de 62%. Le nombre d'hospitalisations après passage aux urgences pour syndrome grippal s'élève à 574, un chiffre en hausse de 64% sur une semaine.

Le taux de positivité en médecine de ville s'élève lui à 57% contre 50,6% la semaine précédente. En milieu hospitaliser, le taux de positivité des prélèvements s'élève à 7,2% contre 6,9% la semaine précédente.

Cette épidémie de grippe reste, en revanche, en-dessous des niveaux observés en 2019-2020, juste avant le Covid, et surtout 2018-2019 où l'épidémie avait été particulièrement forte.