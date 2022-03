Grippe : l'épidémie repart à la hausse en Île-de-France

L'obligation de porter le masque vient à peine d'être levée, qu'il sera peut-être utile de le remettre. Non pas face à l'épidémie de Covid-19... mais en raison de l'épidémie de grippe saisonnière qui repart à la hausse, à quelques jours du printemps. Toutes les classes d'âges et tout le territoire français est concerné, à l'exception de la Corse (toujours en situation pré-épidémique). Le reste de la carte est en rouge, synonyme de circulation active du virus.

Evolution de la grippe saisonnière entre la semaine du 7 mars et la semaine du 14 mars 2020. - Santé Publique France

Plusieurs régions, dont l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand-Est et les Hauts-de-France, viennent de passer en situation d'épidémie. Le nombre de consultations pour des symptômes grippaux a quasiment doublé en une semaine (+95%). Selon le docteur Eric Caumes, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière dans le XIIIe arrondissement de Paris, une reprise de l'épidémie à l'approche du printemps, c'est une situation assez rare. "On n'est pas très habitués à voir la grippe arriver si tardivement, généralement ça arrive plus tôt, en janvier ou en février", s'étonne-t-il.

Une immunité collective moins bonne face au virus de la grippe ?

La principale hypothèse, selon ce spécialiste des maladies infectieuses : "c'est qu'on a respecté les gestes barrières et notamment le port du masque jusqu'à récemment. Quand on lève les mesures barrières, on retrouve les conditions qui font que les gens se contaminent." Par ailleurs "ça fait deux ans qu'il n'y a pas eu de grosse épidémie de grippe du fait du Covid-19 et des gestes barrières. Donc l'immunité collective est certainement moins bonne."

Mais selon le docteur Eric Caumes, cette épidémie ne devrait pas s'installer dans la durée : "ça va dépendre des conditions climatiques. En ce moment il fait un peu froid donc les gens ont tendance à rester à l'intérieur et à ne pas ouvrir les fenêtres. Il faut rappeler que les conditions qui permettent de lutter contre la grippe sont les mêmes que pour lutter contre le Covid-19."

De bons gestes à adopter pour limiter la transmission de la grippe

Face à l'épidémie de grippe saisonnière, le docteur Richard Handschuh, médecin généraliste dans le XXe arrondissement de la capitale estime qu'il serait utile de reporter le masque, notamment : "dans tous les lieux clos, les lieux de promiscuité et lorsque vous rencontre une personne fragile, âgée ou immunodéficiente."

A cela, s'ajoutent quelques règles simples pour limiter la transmission du virus : "ne pas se tripoter le visage, ne pas postillonner, garder une certaine distance avec les autres, bien se laver les mains". En revanche, selon le docteur Richard Handschuh il est trop tard pour se faire vacciner contre la grippe : "je ne suis même pas sûr qu'il reste des doses en pharmacie ! Et dans la mesure où le vaccin de la grippe donne une protection optimale au bout d'une quinzaine de jours, j'espère que d'ici début avril le virus ne sera plus là. Je pense qu'on est au delà des délais."