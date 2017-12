Auvergne-Rhône-Alpes, France

La Loire et la Haute-Loire ne sont pas épargnées par la grippe. L'épidémie est déclarée pour l'ensemble des régions françaises, à l'exception de la Corse.

La région Auvergne-Rhône-Alpes est la quatrième plus atteinte, derrière l'Île-de-France, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Bretagne. 397 cas ont été répertoriés pour 100 000 habitants la semaine dernière.

La région Auvergne-Rhône-Alpes est la quatrième plus atteinte. - Visactu

La meilleure solution pour ne pas transmettre le virus : l'isolement

L'activité du virus est forte dans nos départements : "Les seuils sont atteints, et même largement dépassés. Il y a un afflux qui commence à arriver dans les hôpitaux et les cabinets, explique Marianne Sarazin, médecin membre du Réseau Sentinelles, qui surveille les épidémies en France. A l'hôpital, c'est plus orienté sur les personnes âgées, sachant qu'il y a aussi de jeunes enfants, puisque ce sont _les deux âges fragiles_, sur lesquels on est plus susceptible d'avoir des signes cliniques plus graves."

Selon Marianne Sarazin, la meilleure solution pour ne pas transmettre le virus reste l'isolement. Si c'est impossible, il faut veiller à se laver les mains, et éviter au maximum les contacts.