Grippe : la campagne annuelle de vaccination prolongée jusqu'au 28 février

"Face à la circulation active de virus grippaux, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est prolongée jusqu'au 28 février", annonce ce vendredi dans un communiqué la Direction générale de la Santé (DGS). La campagne avait débuté le 18 octobre 2022. Selon la Direction générale de la Santé, "plus de 9 millions de personnes" éligibles "ont été vaccinées contre la grippe".

Si la DGS a constaté "une nette diminution des indicateurs de la grippe pour la troisième semaine consécutive", elle estime qu'une reprise à la hausse "reste possible", comme cela a pu être le cas "lors de la saison 2017-2018". La maladie est toujours à un stade épidémique dans toute la métropole - et la plus grande partie des outre-mer - et qu'elle fait preuve d'une "sévérité" marquée cette saison.

Vaccination recommandée chez les personnes à risque

La DGS rappelle que la vaccination est recommandée chez "les personnes à risques susceptibles de développer une forme grave" de la maladie. Il s'agit notamment des personnes de 65 ans et plus, des personnes souffrant de certaines maladies chroniques, des femmes enceintes, des personnes souffrant d'obésité, des personnes faisant partie de l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois à risque, de l'entourage de personnes immunodéprimées et des professionnels de santé.

La fin 2022 a été marquée par la conjonction de trois épidémies : le Covid, la grippe, qui s'est avérée assez précoce, et, chez les nourrissons, la bronchiolite, qui a donné lieu à des hospitalisations sans précédent depuis une dizaine d'années. La vague actuelle de Covid est désormais en train de nettement décliner, de même que celle de bronchiolite, au point que l'Île-de-France n'est désormais plus frappée par cette épidémie.