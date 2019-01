Grippe : la Corse en pré-épidémie

Corse, France

Actuellement nous sommes pratiquement en période de pénurie et il y a plusieurs raisons à ce phénomène. D’abord, la dotation allouée à la France dépend pratiquement exclusivement des précommandes des officines de l’année précédente. Les pharmaciens essaient d’anticiper et de prévoir un pourcentage d’augmentation annuel, on constate 4 à 5 % de personnes supplémentaires qui se font vacciner. Autre raison de ces ruptures de stocks, Agnès Buzyn la ministre des Solidarités et de la Santé a eu un discours assez ferme et essayé de promouvoir la vaccination en générale. Cela a pu déclencher un mécanisme de dynamique et un regain d’intérêt des patients pour se faire vacciner. Un regain que l’on constate en Corse en particulier avec une évolution de + 10 %.

Qui doit se faire vacciner ?

Les personnes qui ont plus de 65 ans reçoivent un bon, une invitation, et en même temps la sécurité sociale a facilité l’accessibilité aux remboursements de vaccins pour les femmes enceintes, le médecin peut éditer un bon de remboursement directement depuis son cabinet, et il peut le faire aussi pour les personnes souffrant d’obésité, qui ont une IMC assez importante et celles qui côtoient un nourrisson.

Niveau d'alerte régional - SpFrance- 2019

Comment gérer la pénurie ?

Suite à la pénurie, environ 50 000 vaccins supplémentaires ont été débloqués par le ministère des Solidarités et de la Santé sur le territoire français. Il y a 22 000 pharmacies en France, cela fait environ 2 vaccins par officine. Ce sont les grossistes répartiteurs qui les détiennent et les fournissent en fonction des officines et des territoires et c’est aux pharmaciens de les délivrer aux personnes susceptibles d’être cible. Ce sont des vaccins qui normalement ne sont pas destinés à la France, dont les notices sont en espagnol et en anglais même s’ils proviennent du laboratoire SANOFI et ont toute la légitimité pour être injectés aux patients, ce sont les même que les nôtres. Les pharmaciens qui délivreront ce type de vaccin seront amenés à éditer une notice en français. Certaines pharmacies en Corse détiennent encore des vaccins, les médecins sont prévenus et les patients personnes cibles peuvent téléphoner aux pharmacies pour savoir s’il en reste et accéder à la vaccination.

Nous sommes en fin de campagne, il ne faudrait pas attendre que l’épidémie se déclare pour se faire vaccinermais le faire en début de campagne en octobre / novembre. L’intérêt de la vaccination est de se protéger sois même, son entourage et les autres, l’année dernière la grippe a fait 13 000 morts en France.