Grippe : La ruée vers les vaccins dans l’Yonne

La campagne de vaccination contre la grippe part sur les chapeaux de roue dans l’Yonne. 85 138 patients ont reçu une invitation en tant que "public à risques" et cette année beaucoup ne se sont pas fait prier pour se rendre à la pharmacie. A tel point, que certaines officines n’ont déjà plus de vaccins. Dans cette pharmacie de Saint-Georges-Sur-Baulche par exemple, à côté d’Auxerre, tout est quasiment parti en une journée. « On s’attendait à avoir plus de monde cette année » avoue Caroline Depouhon, la pharmacienne, « mais pas à ce point-là ».

Un quart de la vente annuelle en une journée

600 vaccins sont partis en un peu plus d’une journée alors qu’elle en écoule habituellement 2500 par an. « Beaucoup sont venu le chercher sans se faire vacciner dans la foulée, juste pour l’avoir sous la main » explique-t-elle, "il y a eu un mouvement de panique par peur de la pénurie » poursuit-elle, « comme on a déjà connue la pénurie au début de la crise sanitaire pour les masques et le gel, les gens vivent avec cette hantise et ça donne des comportements irrationnels. »

Au total en France, 12 millions de personnes sont invités à se faire vacciner contre la grippe © Radio France - Thierry Boulant

Pas de rupture de stock

Cette officine morcelle ses arrivages de vaccins car ses frigos ne sont pas extensibles et qu’il faut bien entendu respecter la chaîne du froid pour ce produit. Une nouvelle livraison est attendue la semaine prochaine. Les patients qui n’ont pas encore été servis peuvent laisser leur nom et leurs coordonnées sur un cahier dans la pharmacie pour être prévenus. D’ici, la fin de la campagne le 31 janvier 2021, tout le monde devrait pouvoir être servi. Il n’y a pas à ce stade de véritable rupture de stock, juste une ruée imprévisible qui déclenche des trous d’air dans l’approvisionnement.

Toutes les précommandes devraient être honorées (Laurent Davenne)

Le président de l'ordre des pharmaciens de Bourgogne Franche-Comté, Laurent Davenne, n’a pas encore fait de bilan de ce début de campagne, Il parle de « cafouillages » pour certaines livraisons et de « précipitations » de certains patients mais , insiste –t-il, « toutes les précommandes devraient être honorées ».