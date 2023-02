Grippe : la vaccination de tous les mineurs de plus de 2 ans recommandée par les autorités sanitaires

La Haute autorité de santé recommande que tous les mineurs âgés de plus de 2 ans soient vaccinés contre la grippe

Alors que la France a connu une importante épidémie grippe cet hiver, les autorités sanitaires se prononcent en faveur d'une vaccination de tous les mineurs de plus de 2 ans. La Haute autorité de santé (HAS) recommande ce jeudi que "la vaccination contre la grippe saisonnière soit intégrée au calendrier vaccinal pour être proposé chaque année aux enfants sans comorbidité âgés de 2 à 17 ans révolus". La HAS met avant l'intérêt collectif d'une telle mesure sans pour autant demander à ce qu'elle soit obligatoire.