Grippe : le bilan s'annonce "lourd", les hôpitaux appelés à reporter des opérations

Marisol Touraine, ministre de la Santé, a appelé ce mercredi les hôpitaux à reporter les opérations non urgentes pour désengorger les services, victimes de l'afflux de malades de la grippe. Le bilan de l'épidémie sera "probablement lourd', a-t-elle averti.

Marisol Touraine, ministre de la Santé, a émis le souhait ce mercredi que les opérations qui ne revêtent pas de caractère d'urgence soient reportées. L'objectif est de désengorger les hôpitaux, qui font face à une épidémie de grippe particulièrement virulente. "L'enjeu est de garantir qu'il y a des lits d'hospitalisation disponibles", a-t-elle expliqué lors d'un point-presse.

Éviter l'engorgement des urgences

142 hôpitaux publics sur 850 sont "sous tension", a ajouté la ministre, qui a donc appelé "l'ensemble des personnels de santé à s'engager" à recevoir les malades pour soulager les urgences. Mardi, elle avait déjà évoqué le désarroi de ces services d'urgence, "particulièrement sollicités et aux limites de leurs capacités". La moitié des patients de plus de 60 ans qui vont à l'hôpital en raison de l'épidémie de grippe restent aux urgences, a précisé Marisol Touraine. Cette proportion atteint 75% pour les plus de 80 ans.

S'adressant aux directeurs d'établissement, elle avait donc demandé "que l'aval des urgences soit fluidifié au maximum afin de pouvoir hospitaliser l'ensemble des personnes qui en auraient besoin". "J'ai donné instruction pour que les patients soient pris en charge en ville quand leur état de santé le permet", avait-elle précisé.

Le pic atteint la semaine prochaine ?

Selon Santé Publique France, la saison de grippe 2016-2017 s'annonce délicate avec le retour d'un virus de type A(H3N2), cousin de celui qui avait contribué il y a deux ans à une surmortalité de 18.000 personnes. Des craintes partagées par Marisol Touraine, qui a averti que le bilan sera "probablement lourd puisque le nombre de personnes malades est particulièrement important". Le pic de l'épidémie devrait être atteint la semaine prochaine, estime Santé Publique France.

Les zones les plus touchées