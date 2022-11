Grippe : le gouvernement appelle à se faire vacciner, dans un contexte de recrudescence des cas de Covid-19

La grippe inquiète le gouvernement. "Les vaccinations contre la grippe sont en baisse de 15%" par rapport à 2021, a souligné Olivier Véran ce mardi lors de son point presse hebdomadaire à l'issue du Conseil des ministres. Un virus qui peut être mortel à lui seul mais qui, dans un contexte d'augmentation du nombre de cas de Covid-19 , pourrait avoir des conséquences encore plus graves.

"Nous ne voulons pas que cela s'ajoute à une épidémie de grippe, puisque la tension sanitaire pourrait alors devenir importante sur nos hôpitaux", a pointé le porte-parole du gouvernement. Vendredi, 48.629 nouveaux cas ont été enregistrés, contre 33.177 nouveaux cas le vendredi précédent, soit une hausse de 46%. Le rebond actuel se traduit déjà par une "reprise à la hausse des nouvelles hospitalisations et admissions en soins critiques", après "quatre semaines de baisse", observe Santé publique France dans son dernier point. Plus de 4.500 hospitalisations ont été enregistrées sur les sept derniers jours. "On est dans un début de courbe plus ou moins exponentielle", indique à l'AFP Pascal Crépey, épidémiologiste à l'Ecole des hautes études de santé publique. "Ce n'est pas très étonnant car cette période de l'année est la plus favorable aux transmissions de virus", ajoute-t-il.

D'autre part, "les patients qui sont atteints du Covid et de la grippe ont deux fois plus de risques de mourir", rappelle Olivier Véran. "Il faut absolument que cette vaccination contre la grippe progresse*. Ce sont 17 millions de nos compatriotes qui sont amenés à se protéger contre le virus".* Dans le contexte actuel, le porte-parole du gouvernement a aussi appelé au respect "des gestes barrières". Selon lui*, "il faut redoubler de vigilance".*

Il n'est pas trop tard pour se faire vacciner

"Il n'est clairement pas trop tard pour se faire vacciner", que ce soit contre la grippe ou contre le Covid-19. D'autant plus que la campagne de rappel patine. "À l'heure à laquelle je vous parle, il n'y a que 20% de la population concernée qui soit totalement à jour de ses rappels de vaccination contre le Covid", a précisé l'ancien ministre de la Santé.