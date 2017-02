Grippe : le pic dépassé aussi en Bourgogne

L'épidémie de grippe touche à sa fin en Bourgogne-Franche-Comté. Le pic a été dépassé depuis ce jeudi 1er février en France et y compris dans notre région, on sort tout doucement de près de neuf semaines d'épidémie. Mais l'heure reste cependant à la vigilance au CHU de Dijon.

Après 9 semaines d'épidémie, ça y'est, on en voit enfin le bout, le pic de l'épidémie de grippe a été dépassé en Bourgogne-Franche-Comté depuis la fin de la semaine et ce mercredi 1er février.

Plus d'1,3 millions de consultations médicales

En France, plus d'1,3 millions de personnes auraient consulté un médecin généraliste durant les six premières semaines de l'épidémie et 8 000 en sont décédées. En Bourgogne, la décrue a également débuté. Il y a de moins en moins de cas - 186 déclarés pour 100 000 habitants, dans le dernier bulletin du réseau Sentinelles en date du mercredi 1er février -, mais il y en a encore, et les membres du réseau et le CHU ne relâchent donc pas leurs efforts ni leur vigilance.

Des méthodes de surveillance toujours en place

Et notamment au CHU de Dijon, plusieurs méthodes de surveillance continuent d'être mises en place, chaque jour, le personnel soignant consulte plusieurs indicateurs comme les statistiques de venues des patients et de l'occupation des lits à l'hôpital par exemple.

Un retour d'expérience après l'épidémie

Par ailleurs, le CHU de Dijon a décidé de prendre des mesures après ces deux mois un peu chaotiques pour les services et notamment les urgences. Les chefs des différents services vont faire un retour sur expérience pour tenter, pour la prochaine épidémie, d'anticiper au maximum pour éviter d'être débordés.