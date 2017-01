Grippe : le plan blanc permet à l’hôpital de Firminy de respirer

L'hôpital de Firminy s'offre un peu d'air en pleine épidémie de grippe. La direction a décidé de déclencher le plan blanc jeudi matin. Un plan qui a trois conséquences principales : des lits supplémentaires, du personnel soignant mobilisé et des rendez-vous déprogrammés.

A cause de cette épidémie de grippe, c'est le service des urgences qui est évidemment le plus saturé. Son activité a doublé. Chaque jour, il faut compter une dizaine d'hospitalisations supplémentaires qui sont souvent en plus très lourdes, avec notamment beaucoup de personnes âgées atteintes de pathologies longues à soigner.

L'épidèmie perturbe depuis plus de 15 jours les urgences de Firminy. © Radio France - Sandrine Morin

En début de semaine, un premier service a été ouvert avec 22 lits supplémentaires. C'est parce que ce service affichait déjà complet que la direction a décidé de déclencher son plan blanc. Un deuxième service avec dix lits supplémentaires a été mis en place. Trois infirmières ont été spécialement recrutées pour l'occasion.

