Grippe : les cabinets médicaux surchargés en nord Franche-Comté

Fatigue, forte fièvre et toux. Ne cherchez pas, c'est la grippe. Le virus est particulièrement sévère cette semaine en nord Franche-Comté. Il concerne une consultation sur trois.

Territoire de Belfort, France

Elle est particulièrement sévère cette année. La grippe a atteint son pic cette semaine en nord Franche-Comté. Les cabinets de médecins n'ont pas désemplit. En Bourgogne Franche-Comté, une consultation sur trois concerne des cas de grippe. Sans rendez-vous, cela peut même atteindre 50 à 80% des visites de patients dans certains cabinets médicaux.

Cinq médecins sur le pont à Menoncourt

A la Maison de santé de Menoncourt, les médecins généralistes ont été débordés toute la semaine. Le nombre de patients a grimpé d'un coup. " On a même eu un excès lundi avec des gens assis par terre car il n'y avait plus de place dans les salles d'attente. On a senti arriver la grippe il y a trois semaines mais le pic, c'était cette semaine" explique Pierre Bobey, l'un des médecins généralistes de Menoncourt.

Jory atteint par la grippe ne travaille plus depuis mercredi. © Radio France - Nicolas Wilhelm

L'établissement a traité cette semaine une centaine de malades de la grippe par jour. Comme Jory 27 ans de Bessoncourt. " J'ai 40 de fièvre depuis deux jours. Je me sens très faible, très fatigué. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon et là je suis lessivé. J'ai des toux très prononcés. Là, c'est la totale, un grippe affreuse !" indique ce patient au lit depuis mercredi et qui a du mal à tenir sur sa chaise en salle d'attente.

Des rendez-vous de 7h30 à 21h30

Les médecins n'ont pas compté leurs heures cette semaine avec parfois des rendez-vous dès 7h30 le matin jusqu'à 21h30 le soir. Bilan, un patient sur deux était atteint par la grippe. Certains jours, les cinq médecins ont même du travailler en même temps pour faire face alors que la présence de deux généralistes suffit généralement. L'un d'eux a annulé ses vacances pour venir épauler ses collègues.