Grippe : “Les personnes à risques doivent se faire vacciner” (CHU de Grenoble)

Isère, France

Si le taux de vaccination est, en moyenne, de 75% selon Jean-Paul Stahl, “il reste notoirement insuffisant pour être pleinement efficace”. Pour l’ancien chef du service épidémiologie du CHU de Grenoble se vacciner contre la grippe est un acte qui concerne “tout le monde” mais plus particulièrement les personnes à risques. “Les personnes au-delà de 65 ans, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, les diabétiques et les personnes en insuffisance respiratoire ou cardiaque” doivent se vacciner, tout comme l’entourage d’enfants en très bas âge.

Des vaccins en pharmacie

A souligner cette année : la possibilité de se faire vacciner directement en pharmacie. Une initiative expérimentée en Isère depuis deux ans, aujourd’hui étendue à toute la France. Jean-Paul Stahl salue cette mesure qui “supprime un intermédiaire, favorise une mise à disponibilité plus large et facilite les démarches pour toutes et tous.”

Le professeur de médecine rappelle que le vaccin pour l’hémisphère nord est élaboré à partir “du virus qui circule dans l’hémisphère sud” les mois précédents, ce qui explique qu'il soit d'une année sur l'autre plus ou moins efficace. Pour autant "ce n'est pas la loterie non plus, c'est un pari mais un pari raisonnable”.

Il y a aussi le ressenti de certaines personnes qui disent avoir attrapé la grippe malgré le vaccin alors qu'il ne s'agit que d'un virus hivernal bénin.

Julia Beaufils