Grippe : les pharmaciens alertent sur la "chute" de la vaccination

Cela fait un mois que les Français peuvent se faire vacciner contre la grippe saisonnière mais en 32 jours, un peu plus de 7 millions de doses ont été distribuées contre 8,6 millions l'an dernier durant la même période, soit 18,3% de moins selon les données collectées auprès de 14.000 des 20.000 pharmacies françaises et publiées par la société IQVIA, spécialiste des données de santé, sur sa "plateforme opendata" (iqvia.opendatasoft.com).

La vaccination accuse un "retard important" selon le syndicat de pharmaciens Uspo qui juge cette tendance "particulièrement inquiétante". "C'est un peu la cata cette année", a confirmé à l'AFP Philippe Besset, président de la FSPF, premier syndicat de la profession. D'autant plus que ce recul concerne surtout les publics "prioritaires" (plus de 65 ans, malades chroniques, femmes enceintes), auxquels l'injection était réservée jusqu'au 15 novembre.

Une épidémie "assez virulente"

Pour Pierre-Olivier Variot, président de l'Union de syndicats des pharmaciens d’officine (USPO), cette désaffection pour la vaccination est notamment due à la météo _"relativement clémente et qui ne laissait pas penser que la grippe allait arriver". _Invité de franceinfo ce mardi, ce professionnel a aussi évoqué une "certaine lassitude" après la crise sanitaire. Beaucoup de patients, selon le pharmacien, espèrent un "double vaccin" qui protège à la fois de la grippe et du Covid-19 en une seule injection.

D'après Philippe Besset, président du premier syndicat de la profession, il sera "très difficile" de rattraper ce "retard" sans une "campagne de communication importante".

Or le temps est compté, car "les indicateurs d'arrivée de la grippe ont commencé à s'allumer en Bretagne", passée en phase pré-épidémique début novembre, a souligné le ministre de la Santé, François Braun, dimanche sur RTL, qualifiant l'épidémie naissante de "virulente". L'Uspo fait pour sa part état d'une "activité grippale supérieure" aux autres années, laissant "présager une épidémie prématurée et particulièrement intense" en métropole. Le syndicat se base "sur ce qui s'est passé dans l'hémisphère sud (...) où on a vu une grippe qui était beaucoup plus violente".

François Braun a néanmoins assuré que le système de santé pourra "supporter l'arrivée de la grippe si tout le monde y met du sien (et) si les personnes les plus fragiles se font vacciner".