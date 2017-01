Grippe: malgré une situation tendue, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg font face

Hausse de 5 à 10% de la fréquentation des urgences aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg à cause de la grippe. Avec un taux d'hospitalisation élevé: des mesures ont été prises pour libérer des lits et une unité saisonnière a été ouverte.

Le pic de l'épidémie devrait être atteint la semaine prochaine: sur la carte du réseau de médecins généralistes "Sentinelles", pour la grippe, l'Alsace est en orange ou en rouge.

30 à 40 personnes touchées par le virus sont accueillies chaque jour aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg aux services des urgences. Pour faire face, les HUS ont du prendre des mesures.

L'établissement est en ordre de bataille"

"L'établissement est en ordre de bataille", Christophe GAUTIER, directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg.

"Depuis trois semaines, nous nous réunissons tous les jours pour faire le point", explique Christophe Gautier, directeur général des HUS. "Une unité saisonnière de quatorze lits a été ouverte. Et il y a eu une reconversion des lits des services de chirurgie", comme l'a demandé la ministre de la santé. Marisol Tourraine doit participer ce jeudi à l'Elysée à une réunion sur la grippe avec le Président de la République.

Les deux services d’urgences de Hautepierre et du Nouvel Hôpital Civil reçoivent actuellement plus de 200 patients chaque jour, soit 5 à 10 % de plus qu’habituellement. Le taux d’hospitalisation moyen après accueil aux urgences est de 90 %, contre 40 % d'ordinaire.