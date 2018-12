Grippe : Patrick Pelloux craint "une très forte épidémie" cette année

13.000. C'est le nombre de personnes qui sont mortes en France l'année dernière à cause de la grippe.

Alors que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté il y a presque deux mois le 6 octobre 2018, certains craignent un risque de "très forte épidémie" cette année.

Bronchiolite sévère souvent suivie d'une grippe très sévère

C'est le cas de Patrick Pelloux. Le célèbre urgentiste et président de l’association des médecins urgentistes de France a expliqué à France Bleu que "l'indicateur c'est l'épidémie de bronchiolite qui a commencé, qui est sévère et à cause de laquelle beaucoup d’enfants sont conduits aux urgences".

En effet, l'épidémie a commencé et touché fortement les Hauts-de-France, la Normandie et la Bretagne, selon les données de Santé Publique France.

Pour Patrick Pelloux et les professionnels de santé, il y a un lien entre la bronchiolite et la grippe : "On pense à chaque fois quand la période bronchiolite est sévère, la grippe qui arrive trois semaines après est souvent très sévère".

Vaccinez vous contre la grippe car on craint une très forte épidémie #Prévention#vaccin — Patrick Pelloux (@PatrickPelloux) December 4, 2018

La vaccination contre la grippe, prévention optimale

Pourtant la moitié des personnes à risque et un quart des professionnels de santé seulement se font vacciner, selon les chiffres du ministère de la santé.

Ce qui met hors de lui Patrick Pelloux : "Moi je travaille dans la médecine d'urgence et je vois des cas de grippe gravissimes". Et de préciser : "C'est dommage car si on est vacciné, on est sûr de ne pas avoir la grippe, c'est la prévention qui est la meilleure, la plus optimale".

Pour rappel, vous pouvez vous faire vacciner contre la grippe chez votre médecin. A titre expérimental, les pharmaciens peuvent vous vacciner gratuitement dans quatre régions : Hauts-de-France, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine.