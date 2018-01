Plus d'un million de personnes ont consulté un médecin généraliste pour syndrome grippal ces cinq dernières semaines, révèle ce mercredi Santé publique France. Le pic de l'épidémie a probablement été atteint dans la plupart des régions.

Alors que plus d'un million de personnes ont consulté un médecin généraliste pour syndrome grippal durant les cinq semaines passées, l'épidémie de grippe est en "phase descendante" en métropole, annonce Santé publique France ce mercredi dans son bulletin hebdomadaire, ajoutant que le pic a "probablement" été atteint dans la plupart des régions.

Les régions PACA, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes les plus touchées

En France métropolitaine, la semaine dernière, le taux d’incidence des cas de syndromes grippaux vus en consultation de médecine générale a été estimé à 339 cas pour 100 000 habitants, soit 221 000 nouveaux cas. Au niveau régional, les taux d’incidence les plus élevés ont été observés en Provence-Alpes-Côte d’Azur (608 cas pour 100 000 habitants), Grand Est (421 cas) et en Auvergne-Rhône-Alpes (399 cas).

Le début de la décrue épidémique ?

Durant ces cinq semaines d’épidémie de grippe, 1.127.000 personnes auraient consulté un médecin généraliste pour ce motif. Le taux d’incidence est en baisse depuis maintenant deux semaines et semble signer le début de la décrue épidémique. Mais en cette première semaine post-vacances, l’incidence des syndromes grippaux chez les 0-14 ans est en augmentation.

123 personnes décédées à l'hôpital à cause de la grippe

Concernant les cas rapportés, la semaine dernière, l’âge médian était de 35 ans, les hommes représentaient 44% des cas. Les tableaux cliniques rapportés par les médecins Sentinelles révèlent que le pourcentage d’hospitalisation a été estimé à 0,4%.

Depuis le 1er novembre 2017, 1.137 cas nécessitant une réanimation ont été signalés. L'âge moyen des cas est de 57 ans. Parmi les cas admis en réanimation, 123 sont décédés : trois étaient âgés de moins de 5 ans, 50 de 15 à 64 ans et 70 de 65 ans et plus.