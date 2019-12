Grippe : quatre régions sont en phase de "pré-épidémie"

La propagation de la grippe a augmenté, selon Santé publique France. L'organisme estime dans son bulletin de suivi publié ce jeudi que quatre départements sont en phase pré-épidémique : Occitanie, Ile-de-France, PACA et Pays de la Loire.

Quatre région françaises sont en phase "pré-épidémique" alerte l'organisme Santé publique France dans son bulletin hebdomadaire sur la maladie, publié ce jeudi, et qui concerne la semaine 51. Il s'agit de l'Occitanie, l'Ile-de-France, les Pays de la Loire, et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. PACA et les Pays de la Loire rejoignent donc les deux autres régions qui étaient déjà placés en alerte régionale.

Depuis le début de la surveillance en novembre, 47 cas graves de grippe ont été admis en réanimation, 167 épisodes de cas groupés d'infection respiratoire aiguë ont été signalés en collectivités de personnes âgées.

Quelques conseils de prévention

Parmi les conseils de préventions diffusés par Santé Publique France, il y a par exemple éternuer dans son coude, ou se laver les mains fréquemment, ou encore utiliser des mouchoirs jetables. Car savez-vous combien de temps le virus survit sur des vêtements, des papiers ou des mouchoirs ? De 8 à 12h...

Santé publique France rappelle que la vaccination est la meilleure façon de se protéger de la grippe et de ses complications, et qu'un délai de 15 jours après la piqûre est nécessaire pour être protégé. Plus d'infos sur le site de l'Assurance Maladie.