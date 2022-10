Grippe saisonnière en Gironde : tout savoir sur la campagne de vaccination qui débute ce mardi

Un virus ne doit pas en éclipser un autre. Alors que la 8eme vague du Covid n'est pas terminée, une autre épidémie point à l'horizon. La France lance ce mardi la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière , un virus à l'origine chaque année de 9.000 décès en moyenne. "Nous invitons les Français de plus de 65 ans, les personnes atteintes de maladies chroniques (obésité, diabète...) et les femmes enceintes à se faire vacciner", explique la médecin Sylvie Quelet, directrice déléguée à la santé publique au sein de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. "On a l'impression que la grippe est une maladie bégnine, on dit 'j'ai une petite grippe', mais en fait, c'est une maladie qui peut être grave."

"Les formes graves de la grippe touchent aux âges extrêmes de la vie et les nouveau-nés risquent de faire des formes graves donc vacciner les parents c'est une très bonne chose !"

