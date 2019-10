Grippe : une commune du Loiret vaccine ses aînés lors d'une séance collective

Orléans, France

Dans la salle du Conseil Municipal de Chaingy, sous le portrait du Président de la République, ils sont un peu plus de 70 ce mercredi après midi à faire la queue en file indienne, une manche de pull relevée. Ces retraités de la commune se sont inscrits il y a déjà plusieurs jours pour recevoir leur dose de vaccin contre la grippe. " On vient ici parce que c'est vite fait, bien fait et ça nous évite de prendre un rendez vous chez le médecin rien que pour ça" explique une habitante de la commune. " En plus, on voit du monde, on discute, ça fait une sortie" rajoute une de ses voisines.

Ca permet de casser les épidémies de grippe

A Chaingy, il se trouve que le maire Jean Pierre Durand est aussi médecin sur la commune. Lui incite donc un maximum à se faire vacciner et il montre aussi l'exemple en se piquant le bras en début de séance. " Ce qui est intéressant dans la vaccination de masse, c'est de casser l'épidémie " explique le maire. Selon lui, la commune de Chaingy a été plutôt épargnée par les épidémies de grippe ces dernières années et c'est sans doute grâce à cette opération.

Presque une tradition à Chaingy

A Chaingy, cette idée de vacciner en masse les aînés et les plus fragiles remonte en fait aux années 80. " Une grosse épidémie avait touchée la commune. La maire de l'époque m'avait alors demandé ce qu'on pouvait faire et j'avais proposé cette action" explique Jean Pierre Durand. Seulement, il y a 40 ans, le vaccin pour les plus de 65 ans n'était pas encore pris en charge à 100% par la Sécurité Sociale et du coup, c'est la maire elle même qui payait les doses.

Un taux de vaccination encore insuffisant en France

Aujourd'hui en France, on estime que moins de la moitié des personnes fragiles ( 46.8%) sont vaccinées contre la grippe. C'est insuffisant selon les autorités sanitaires qui aimerait augmenter le taux de protection des populations à risque. Depuis cette année d'ailleurs, on peut aussi choisir de se faire vacciner chez son pharmacien. Chaque année, en France, la grippe touche 2 à 6 millions de personnes et fait 10.000 morts en moyenne. L'an passé, dans le Loiret, 6 personnes avaient succombé à la grippe dans une maison de retraite de la Chapelle Saint Mesmin.