Les sages-femmes interviennent en grande majorité intervient dans les hôpitaux de Sens et Auxerre au moment de la naissance. Mais une quinzaine exercent aussi en libéral dans nos villes et campagnes.

Auxerre, France

Leur rôle est primordial auprès des femmes dans la préparation à l'accouchement et dans le suivi après la naissance. C'est le cas de Dina Antoine, installée à Tonnerre et Vermenton.

Un rôle primordial

2 mois après la naissance de son fils, Aurélie suit une séance de rééducation du périnée. La sage femme intervient plusieurs mois avant et plusieurs semaines après la naissance de l'enfant. Aurélie a ainsi été rassurée par ses sept séances de cours d'accouchement : " L'explication de ce qu'est une grossesse, un accouchement et comment ça va se dérouler. beaucoup de conseils, comment gérer la douleur, les contractions. Un accompagnement avant et après, même pendant on y pense aussi."

C'est une approche beaucoup plus intime avec la patiente - Dina Antoine

Le bureau de Dina Antoine est recouvert de faire-part de naissance, preuve de la proximité que la sage-femme entretient avec ses patientes: " C'est une approche beaucoup plus intime avec la patiente, beaucoup plus humaine dans les confidences qu'elle n'ose peut-être pas exprimer devant des médecins. Notre rôle ce n'est pas que l'accouchement, il y a un suivi gynécologique de l'adolescence à la ménopause. On aborde beaucoup de problème féminin."

Plus intime, plus relationnel Dina Antoine éprouve un seul manque à exercer loin d'une maternité : " Intervenir en salle d’accouchement, le rêve d'accompagner mes patientes jusqu'au bout..."