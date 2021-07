L'appel lancé sur les réseaux sociaux a été largement entendu. Plus de 5000 personnes ont crié ce samedi à Montpellier leur opposition au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale pour les soignants. Des gilets jaunes se sont joints au cortège.

Plus de 5000 personnes à Montpellier pour dire non à la vaccination et au pass sanitaire

La manifestation contre l'extension du pass sanitaire et contre l'obligation vaccinale pour les soignants a rassemblé 4 fois plus de monde que le 14 juillet à Montpellier. On a compté ce samedi après-midi environ 5000 personnes ( 5500 selon la police) dans le cortège qui a défilé dans l'Ecusson ( de la Comédie à l'Esplanade en passant par la préfecture et le Peyrou) scandant "Macron démission" ou brandissant des pancartes du type "Nos enfants ne sont pas vos cobayes", "Pays de Pasteur, pas de passepeur" ou "Je ne suis pas un QR code".

Infirmières et aides soignantes dans le cortège

"On a des doutes sur les vaccins contre le Covid, ce n'est pas que l'on pense que la Terre est plate mais on ne connaît pas les effets à long terme de ces vaccins bricolés à la va-vite que Macron veut nous imposer", résume une aide-soignante de 39 ans, croisée dans le cortège.

Il y a un an et demi on nous applaudissait et la maintenant on nous crache dessus et on nous jette des pierres

Parmi les manifestants de nombreux soignants

Je ne bois pas, je ne fume pas et on veux m'obliger à faire un vaccin , à prendre un risque médical. Je veux disposer de mon corps comme je l'entend (Valérie 52 ans)

Valérie 52 ans explique pourquoi elle refuse la vaccination

Une pancarte " Nos enfants ne sont pas vos cobayes" dans le cortège © Radio France - Sébastien Garnier

Au total plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté à travers la France avec parfois quelques échauffourées. Des tensions ont eu lieu à Metz, Strasbourg ou Dijon. Les forces de l'ordre ont fait usage de grenades lacrymogènes.