Grossophobie : "si vous êtes obèse, c'est de votre faute alors que non, hélas" témoigne une Tourangelle

La journée mondiale contre l'obésité est fixée au 4 mars, mais le CHRU de Tours organise dès ce jeudi une après-midi d'échanges, sur internet, entre des professionnels de santé de la région Centre-Val de Loire et des associations de patients. Une partie des débats sera consacrée à la grossophobie, autrement dit les comportements malveillants, regards ou paroles, auxquels sont confrontés les personnes en fort surpoids.

Elisabeth Bernez préside l'association Poids Formes Bien-Etre , une association tourangelle qui regroupe une cinquantaine de personnes obèses, dont la plus forte pèse 180 kilos. Après avoir interrogé ses adhérents, elle livrera leurs réflexions à propos de la grossophobie. Il apparait que le sentiment de stigmatisation est très fort, particulièrement dans le secteur médical.

70% des répondants affirment avoir déjà été blessés par les paroles d'un membre du corps médical

"On a une adhérente qui est allée voir un gynécologue qui lui a dit que ça ne lui ferait pas de mal d'aller faire un stage à Auschwitz pour perdre du poids. Évidemment, une réflexion comme ça, c'est inadmissible*",* s'indigne Elisabeth Bernez. "Du coup, cette femme-là, ça fait vingt ans qu'elle n'est pas allée voir une gynécologue, donc c'est un défaut de soins terrible".

70% des adhérents disent s'être déjà sentis blessés par les paroles d'un professionnel de santé. Elisabeth Bernez est aussi dans ce cas-là : "je réagis même avec colère, maintenant, quand je vais chez un médecin qui me dit que je pourrais faire des efforts, je pourrais perdre du poids et ma santé irait mieux. Je sais que je fais déjà ce qu'il faut : je surveille mon alimentation, je fais cinq heures de sport par semaine, mais je ne perd pas de poids, je ne perds plus de poids, C'est terrible".

"Je pense que les professionnels de santé n'ont pas de formation sur le surpoids. Si vous êtes obèse, c'est de votre faute alors que non, hélas, on ne peut pas maigrir si facilement que ça. Ce n'est pas lié qu'à l'alimentation et au sport. Il y a aussi les hormones, la thyroïde, le stress, l'hérédité".

"L'espoir que j'ai, c'est que les professionnels de santé tiennent compte de nos témoignages parce que c'est là où on s'attend à avoir le plus de bienveillance, mais ce n'est pas le cas pour le moment".

L'association d'Elisabeth lutte contre l'isolement des personnes en fort surpoids. Elle propose par exemple des séances de sports adaptés car il est difficile pour des obèses d'aller à la piscine ou dans une salle de sport. Le regard des autres est souvent trop dur à supporter. La grossophobie dans le monde du travail est aussi très mal vécue. "Même si on ne vous le dit pas, une personne obèse ne sera jamais prise à un poste de vente de vêtements ou de bijoux. Il suffit de regardez autour de vous pour le constater, affirme Elisabeth. Les augmentations de salaire sont aussi liées au poids, vous êtes plus facilement augmenté quand vous êtes mince. Une personne obèse est encore souvent considérée comme une personne fainéante". Elisabeth organise aussi régulièrement des groupes de paroles pour que chacun puisse décharger ce qu'il a sur le coeur.

Selon une étude scientifique publiée il y a une dizaine de jours, 47% des français pèseraient un poids trop élevé par rapport aux recommandations médicales. 17% des Français seraient obèses, c'est-à-dire à un niveau de poids considéré comme maladif, par opposition à un simple surpoids. C'est chez les 18-24 ans que la hausse de l'obésité est le plus importante, depuis une vingtaine d'années.