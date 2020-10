EN DIRECT - Après l'interview du président de la République, matinale spéciale sur France Bleu Orléans

Le chef de l'état annonce un couvre-feu nocturne dans huit métropoles et en Ile-de-France. Le Centre Val-de-Loire n'est pas concerné (pour le moment), mais ses recommandations concerne tous les français, notamment sur la limitation à six personnes des rassemblements familiaux ou amicaux.

Matinale spéciale ce jeudi sur France Bleu Orléans après les annonces du président de la République face au Covid-19 mercredi soir à la télévision : Emmanuel Macron annonce un couvre-feu nocturne dans huit métropoles et en Ile-de-France à partir de samedi, pour au moins quatre semaines. Il recommande également aux français de ne pas être plus de six à table entre amis ou en famille ou lors de fêtes d'anniversaire.

François Bonneau, président de la Région Centre Val-de-Loire, le 10 février 2020 © Radio France - Antoine Denéchère

Nous serons en direct à partir de 7h15 avec le président (PS) de la région Centre Val-de-Loire François Bonneau à propos du plan de relance de l'économie régionale présenté ce jeudi lors de la session du conseil régional, et pour le faire réagir sur les mesures annoncées par Emmanuel Macron. Le Centre Val-de-Loire n'est pas (ou pas encore) concerné par le couvre-feu nocturne, mais rappelons que le Loiret est tout proche du passage en zone d'alerte renforcée.

A 7h45, l'invité de France Bleu Orléans est le docteur Grégoire Muller, chef par intérim du service réanimation du Centre Hospitalier Régional d'Orléans : il nous dira ce qu'il pense des annonces du chef de l'état et de ses effets potentiels sur la situation sanitaire.

A 8h10, nous serons en ligne avec le maire LR d'Orléans Serge Grouard : qu'a-t-il pensé de ce qu'a dit le président de la République ? Comment peut-il agir en tant que maire ?

