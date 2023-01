Groupe hospitalier Mont-Saint-Michel : une ligne téléphonique pour la prise en charge des personnes âgées

En 2019, selon les données de l'Institut national de la statistique (Insee), 15% des Manchois âgées de 60 ans ou plus, soit 24.300 personnes, étaient confrontés à des problèmes d'autonomie à des degrés divers. D'ici à 2030, ils pourraient être près de 4.000 en plus dans la Manche. C'est dans ce contexte que le groupe hospitalier Mont-Saint-Michel lance plusieurs dispositifs pour la prise en charge des personnes âgées. Il a été imaginé en concertation avec les acteurs de la filière et les Ehpad du territoire.

Le 7 novembre 2022, une plateforme d'expertise gériatrique (PEG) a été lancée dans le Sud-Manche. Elle consiste en une ligne téléphonique directe (02 33 89 42 34), joignable du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures. Elle est ouverte aux professionnels de santé du territoire (médecins traitants, coordinateurs des Ehpad, infirmiers libéraux, etc.) pour les aider et donner des conseils dans la prise en charge de leurs patients de plus de 75 ans.

Eviter les passages aux urgences

Une infirmière formée en gériatrie recueille les informations et évalue la meilleure réponse possible. Elle peut par exemple, orienter le professionnel vers un médecin gériatre, une assistante sociale ou bien encore les urgences. Autre possibilité : faire intervenir une équipe mobile d'expertise gériatrique. Le médecin gériatre dispense un avis dans les 24 à 48 heures après l'appel au numéro unique. Au total, dix praticiens gériatres du centre hospitalier Avranches-Granville (CHAG) sont engagés dans cette démarche. Ce service a aussi pour objectif de repérer les fragilités des patients, de consolider les partenariats ville-hôpital, et d'éviter des hospitalisations inutiles. Cette coordination peut aller jusqu'à la réservation d'un lit d'hôpital.

Pour aider les professionnels, il peut être décidé de faire intervenir l'équipe mobile d'expertise gériatrique, joignable au 02 33 89 43 66. Il s'agit d'une équipe hospitalière pluriprofessionnelle qui assure des consultations au sein des cabinets médicaux libéraux du territoire. Elle est composée d'un médecin gériatre, de deux infirmières, d'une ergothérapeute et d'une assistante sociale. Là aussi, ces consultations s'adressent aux personnes de plus de 75 ans. L'équipe intervient dans les communes de Brécey, Ducey, Pontorson, Saint-James et Saint-Jean-des-Champs. L'idée est de développer ce service sur d'autres territoires : Bréhal, Sartilly, Saint-Hilaire, puis Villedieu-Les-Poêles et Avranches. L'objectif est d'assister le médecin traitant et l'entourage, favoriser le maintien à domicile et mettre en place des propositions à l'issue de la consultation.