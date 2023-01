Groupe mutualiste de Grenoble : le conseil d'administration ajourné, le personnel soulagé

"Oui on est soulagés... pour le moment en tous cas". Sur le parvis de la clinique mutualiste, à Grenoble, 200 personnes - soignants, militants syndicaux, collectifs d'usagers ou habitants du quartiers - se sont réunies lundi matin. L'appel à la manifestation avait été lancé vendredi dernier. Les syndicats Force Ouvrière et CGT, ainsi que les collectifs d'usagers, entendaient dénoncer la nouvelle "ponction" de 2,6 millions d'euros des caisses du Groupe hospitalier mutualiste (GHM) vers celles du groupe AVEC via un prêt qui devait être avalisé en conseil d'administration le même jour.

Mais ce conseil d'administration, prévu à 10h30 ce lundi, ne s'est pas tenu. Et pour cause : Bernard Bensaid, le PDG du groupe AVEC, propriétaire du GHM, venait d'être interpellé et placé en garde à vue. Une enquête est ouverte pour "prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics" a confirmé le parquet de Grenoble dans la matinée. Les syndicats du GHM avaient justement porté plainte "contre X" pour la même qualification en juin dernier.

Pas de nouvelle "ponction"

Ils dénoncent des transferts d'argent sous forme de prêts entre la Clinique mutualiste, un établissement à but non lucratif, et le groupe AVEC via l'une de ses mutuelles. Une opération comptable qualifiée "d'illégale" par le représentant du syndicat FO et sur laquelle enquête la justice. 6,5 millions d'euros ont déjà été "ponctionnés" ainsi, et 2,7 millions d'euros devaient donc s'y ajouter ce lundi...

"Cet argent pourrait être utilisé dans plein de domaines au sein de la clinique, fait remarquer Julie, une praticienne : pour améliorer les locaux, peut-être pour recruter d'autres gens, bénéficier d'outils..." Comme par exemple le "CyberKnife", un équipement de pointe utilisé en radiothérapie et qu'aucun établissement de l'agglomération grenobloise ne possède encore. L'appareil est commandé, mais son financement est bloqué en raison de la situation qui inquiète les banques.

Une situation qui attriste la fille de l'un des fondateurs de la clinique en 1957, René Frappat, qui a pris la parole : "J'ai vu le travail qu'a fait mon père, qui était complètement désintéressé, qui avait vraiment l'esprit mutualiste. Et ça me fait mal au cœur que certains s'emparent de cette réalisation."

"Nous restons concentrés sur nos missions de soin"

"Force est de constater que la mobilisation des soignants a quand même permis d'éviter encore un mouvement financier, c'est quand même une petite victoire" souligne le docteur Nicolas Albin, président de la Commission médicale d'établissement du GHM. Lui appelle de ses vœux une "mise sous tutelle" ou "sous protection" du GHM * : "Il faut changer le donneur d'ordre".* Une vision partagée par les collectifs d'usagers, mobilisés depuis le rachat de la clinique.

Malgré le contexte, le docteur Nicolas Albin veut être clair : "ce que je voudrais dire aussi c'est que les équipes sont très motivées, nous continuons nos missions de soin, nous continuons à bien nous occuper des patients, et nous continuons avec de magnifiques projets de soins au niveau du soin pour que cet établissement moteur, majeur, du secteur. Il faut aussi rassurer les patients, nous restons concentrés sur nos missions de soin."

