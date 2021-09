Guebwiller : le service des urgences fermé la nuit par manque de personnel

Le service des urgences inaccessible à l'hôpital de Guebwiller (Haut-Rhin) pendant quinze jours de minuit à 7 heures du matin. Les patients seront pris en charge à Mulhouse ou Colmar. Cette fermeture s'étale jusqu'au 29 septembre prochain et s'explique par une série d'arrêts de travail.

90% de l'activité du service assuré

"Sur les dernières semaines, une succession d'arrêts de travail nous a poussé à réajuster les plannings, et on a prioriser la journée", déclare le directeur, Jérémy Vanier. Le service des urgences sera fermé pendant la période la moins forte, entre minuit et 7 heures. Habituellement, un médecin et deux infirmiers travaillent pendant ce créneau.

Ces arrêts de travail ne sont pas liés à l'obligation vaccinale des soignants, qui vient de rentrer en vigueur ce mercredi. "Il n'y a aucun lien, 93% du personnel est vacciné", ajoute le directeur. L'établissement accueille en moyenne 45 patients par jour.