Guérande : inauguration du premier drone au monde autonome en énergie et en décision

Conçu par la start-up XSun, le drone inauguré ce lundi à Guérande est autonome en énergie grâce à ses panneaux solaires et autonome en décision grâce à son système d'intelligence artificielle embarqué. A terme, il devrait pouvoir voler pendant plusieurs mois.

Quand on regarde le prototype suspendu dans l'atelier de XSun à Guérande, on a du mal à imaginer qu'il pourra rester des mois en vol, à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Il pèse à peine 20 kgs et son envergure est inférieure à cinq mètres. Sa structure en composite carbone a été savamment étudiée. Sur l'aile double, des panneaux solaires vont être installés et permettront à l'appareil d'être autonome en énergie; sa consommation sera même inférieure à sa capacité à se recharger. Le drone bénéficie aussi d'une autonomie de décision. Grâce au système d'intelligence artificielle embarqué, il définit seul ses trajectoires et est capable de détecter et d'éviter un obstacle. Un spécialiste le suit en permanence depuis la salle de contrôle de Guérande et peut reprendre la main si nécessaire. L'Ecole Centrale de Nantes, Airbus et Dassault Systèmes sont partenaires du projet.

Le drone est suivi en permanence dans la salle de contrôle de Guérande © Radio France - Anne Patinec

De nombreuses applications

Les drones sont fréquemment utilisés dans le domaine civil comme dans le militaire, mais ils se heurtent à des problèmes d'autonomie. Jusqu'à présent, le record du monde est de 14 jours en vol pour Zéphyr. En pouvant voler sur des longues durées, XSun One va leur ouvrir de nouvelles perspectives. En matière de surveillance terrestre, il intéresse les industriels et les acteurs de la sécurité civile. Il permet de surveiller des pipelines, des voies ferrées, des lignes électriques, des feux de forêt et des inondations. Sa forte autonomie rend aussi possible la surveillance maritime, la détection de pollutions, la recherche de personnes. En matière agricole, de vastes zones pourront être analysées.

L'avantage du drone c'est qu'il coûte moins cher que les avions; les hélicoptères et les satellites utilisés pour l'instant pour ce genre d'opérations. Avec le déploiement de la 5G, les données pourront être transmises en direct.

Grâce à ses panneaux solaires, le drone sera autonome en énergie © Radio France - Anne Patinec

Battre le record de 14 jours de vol l'été prochain

Le premier vol réalisé la semaine dernière s'est effectué sans les panneaux solaires. L'objectif est de battre dès l'été prochain le record mondial du drone Zéphyr qui est de 14 jours en l'air. XSun espère passer à la phase commerciale courant 2018.