Coronavirus : une campagne de dépistage à Guérande ce vendredi 14 janvier

Alors que les cas de Covid-19 explosent et que se faire tester relève parfois du parcours du combattant, la ville de Guérande propose une journée de dépistage antigénique et gratuit vendredi 14 janvier de 9h à 17h au Centre Culturel Athanor.

tests antigéniques gratuits et sans rdv

Les données épidémiologiques montrent une circulation plus importante du Covid-19 à Guérande. Dans ce contexte, l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire et la Ville ont décidé de lancer une campagne de dépistage sur ce secteur. Il s'agit d'un test antigénique avec un résultat dans les 15-20 minutes. L'objectif est bien entendu de protéger les habitants et de casser rapidement les chaines de contamination. Tous les habitants sont donc invités à se faire dépister ce vendredi.

Un dépistage gratuit, sans rendez-vous et sans ordonnance. Il faut seulement prévoir sa carte d'identité, sa carte vitale et donc un masque.

Dépistage ce vendredi 14 janvier : de 9h à 17h, salle Perceval au Centre Culturel Athanor, avenue Anne de Bretagne à Guérande.