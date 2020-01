Guéret : 500 mamans ont accouché à la maternité en 2019

Le premier bébé de l'année en Creuse est né ce mercredi 1er janvier au service maternité de Guéret. Malia pèse 2,5 kilos et elle est née à 6h43 du matin. En 2019, 500 mamans ont accouché dans ce service d'une vingtaine de chambres, la seule maternité du département.

Guéret, France

Elle s'appelle Malia, pèse 2,5 kilos et c'est le premier bébé de l'année 2020 en Creuse. La petite est née plus tôt que prévu, à 6h43 du matin ce mercredi 1er janvier à la maternité de Guéret. Un service que ses parents connaissent bien. Sa maman, Audrey, est née ici, tout comme son papa, ses grands-parents et même sa tante. "J'ai tendance à dire que ce service est un véritable lieu de vie, un petit cocon", explique Laurence, sage-femme à Guéret depuis bientôt 30 ans.

Alors que les personnels hospitaliers de toute la France dénoncent une course à la rentabilité dans les hôpitaux publics, le service maternité de Guéret semble y échapper.

"On prend le temps c'est notre philosophie"

Ce mercredi matin, au service maternité de Guéret, peu de chambres sont occupées et les puéricultrices en profitent pour donner quelques conseils aux mamans, comme Mélène : "J'apprends les gestes pour le bain du bébé c'est très important". Ici, tout le personnel prend le temps avant mais aussi après l'accouchement : "Cette période après l'accouchement permet d'établir un lien entre la maman et le bébé qui est crucial", ajoute Laurence. "On prend le temps, c'est notre philosophie".

La maternité n'a enregistré que 500 naissances durant l'année 2019, une constante qui permet aux sages-femmes de proposer un accompagnement sur-mesure.

Un projet d'éco-maternité

La maternité de Guéret est également l'une des premières en France à s'être engagée dans un projet ambitieux : l'éco-maternité. Elle fait ainsi la promotion de l’allaitement maternel, fait attention à tous les polluants autour des nourrissons grâce à des couches moins toxiques notamment. "Je peux dire que je suis fière de travailler ici", conclut Laurence, qui espère avoir de bonnes conditions de travail jusqu'à la fin de sa carrière.