Guéret : Face à la deuxième vague covid, l'hôpital assure être prêt

La 2e vague de coronavirus est là, et contrairement à la première, la Creuse n'y échappera pas. A l'hôpital de Guéret, la vague épidémique n'a pas encore frappé mais on l'attend de pied ferme.

A l'heure actuelle l'hopital de Guéret accueille 18 malades du covid. Dont 2 en réanimation. L'un de ces 2 patients intubés est dans un état très critique selon les médecins. Entre ces 2 patients covid et les autres malades en réanimation, le service n'est pas encore plein.

à lire aussi Coronavirus : les indicateurs s'affolent en Creuse

Et si la situation sanitaire s'aggrave, l'hôpital peut monter jusqu'à 20 lits de réanimation. En créant, comme lors de la 1e vague, un parcours fléché coronavirus : les malades covid graves seraient intubés dans le service de réanimation classique. Les autres patients en réanimation seraient eux transférés dans le secteur USIQ : unité de soins intensifs cardiologiques, sous une forme d'assistance respiratoire un peu moins drastique que la réanimation traditionnelle.

Lits, respirateurs, aujourd'hui à l'hôpital on ne s'affole pas. Là où les médecins sont inquiets, c'est sur les moyens humains : les infirmières et les médecins en réanimation sont très spécialisés. S'ils se trouvent débordés par l'épidémie, il sera très compliqué de leur venir en aide. Le directeur de l'hôpital Karim Amri réfléchit d'ores et déjà à des solutions à ce problème.

Karim Amri, directeur de l'hôpital de Guéret Copier

Une nouvelle machine pour démultiplier les tests

D'autant que l'hôpital dispose d'une nouvelle arme pour lutter contre le virus : une machine qui permet de démultiplier les capacités de test PCR. Qui devrait permettre au CH de faire autant de test chaque jour que depuis le début de l'épidémie en mars. La machine a été commandée en août, elle est arrivée ce dimanche. Installée ce jeudi elle devrait être opérationnelle la semaine prochaine, pour être à la dispositiion de Baptiste Simonet, biologiste au laboratoire d'analyses de l'hôpital.