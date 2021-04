Guéret : La salle de sport Elancia rouvre pour accueillir des patients qui ont eu le Covid-19

A Guéret, la salle de sport Elancia propose de la rééducation pour les patients qui ont gardé des séquelles après avoir contracté le coronavirus. Le groupe Elancia, qui est labellisé "sport-santé", a élaboré un programme "spécial covid", en partenariat avec des praticiens du CHU de Clermont-Ferrand. Une quinzaine de salles de sport de son réseau ont rouvert ce lundi 19 avril, uniquement pour les adhérents qualifiés de "public prioritaire" et qui disposent d'une prescription médicale.

Comment se déroule ce programme?

Le programme d'Elancia est prévu pour durer trois mois à raison de deux ou trois séances par semaine. Chaque adhérent bénéficiera d'abord d'un bilan complet pour évaluer sa condition physique.

L'entrainement sera progressif et adapté à l'état de santé de chaque adhérent. Il s'agira principalement d'exercices cardio-respiratoires et de renforcement musculaire ( avec du cardio, de la gym, du renforcement grâce aux machines, et aussi du sport en extérieur).

Qui peut en bénéficier?

Ce programme s'adresse à tous les anciens malades du covid-19 : hospitalisés, symptomatiques et asymptomatiques. La seule condition est d'avoir une prescription médicale.

La salle Elancia de Guéret n'accueille pas que des adhérents qui ont eu le covid. D'autres pathologies longue durée peuvent avoir accès au sport sur ordonnance : comme le diabète, les cancers, l'obésité ou encore suite à un AVC.

D’autres salles de Guéret accueillent des patients qui ont une prescription médicale pour faire de l'activité physique, notamment Ladies studio et Crossfit Viking Spirit.