Guéret : les résidentes d'un Ehpad s'engagent pour lutter contre le cancer du sein

À l'occasion d'octobre rose, les résidentes et les résidents de l'Ehpad Anna Quinquand de Guéret mènent plusieurs actions en faveur de la prévention du cancer du sein. Les couloirs de la résidence sont décorés de fanions roses et les résident(es) ont aussi participé à la création d'une broche fabriquée par l'entreprise creusoise "la parenthèse enchantée". Le but de cette broche décorée d'un arbre de vie est que celles et ceux qui la portent fassent passer un message d'espoir sur la maladie.

Libérer la parole

Mais plus largement, ce travail encadré les équipes de la résidence Anna Quinquaud, fut une manière de libérer la parole de femmes marquées dans leurs chairs et dans leurs têtes par le cancer du sein. Certaines sont toujours malades, d'autres en rémission. Leurs récits sont affichés en rose sur un mur du salon de cette maison de retraite. "Je n'ai pas eu le temps de réaliser. J'ai été opérée le matin même. On m'a enlevé tout le sein. Quelques années plus tard, j'ai décidé de faire une reconstruction qui a été ratée. La technique n'était pas au point à l'époque." Signé Madame C, 79 ans.

Dialogue entre générations

Son époque, Raymonde Truffy l'a vécue. Cette résidente n'a jamais eu le cancer du sein mais elle se souvient à quel point la maladie était méconnue quand elle était plus jeune. "Lorsqu'on avait quelque chose, on allait voir notre médecin de famille. Le gynécologue c'était moins habituel", se souvient-elle. "Nos parents ne nous parlaient pas de tout ça. C'était des affaires cachées". Alors Raymonde Truffy a un message à faire passer aux jeunes générations : "faites-vous dépister". Le 7 octobre était organisé un temps d'échange avec notamment des sages-femmes pour une initiation à l'autopalpation.