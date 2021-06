Guéret : top départ de la vaccination des 12-17 au centre de vaccination de l'Espace André Lejeune

C'est une nouvelle étape cruciale pour le gouvernement qui espère vacciner le plus de Français possible d'ici la rentrée de septembre. Désormais, depuis ce lundi 15 juin, les 12-17 ans ont le droit eux aussi à leur injection contre le covid. Pour cela, il faut quelques conditions comme avoir l'accord de leurs parents et que l'un d'entre eux soit présent lors de l'injection. Pour ce premier jour d'autorisation, sept adolescents sont venus pour recevoir une premiere injection au centre de vaccination de l'Espace André Lejeune.

"Ce n'est pas moi qui ait vraiment voulu, ce sont mes parents", assure Rose qui attend son tour. Mais pour l'adolescente de 14 ans, se faire vacciner était "évident. Cela va nous permettre de partir en vacances, faire des choses que l'on a pas pu faire depuis plus d'un an et peut-être de plus à avoir porté des masques", ajoute la jeune guérétoise. Le père de Rose, Patrice lui voit surtout en cette vaccination, le moyen de partir enfin en vacances. "Cela va nous permettre de programmer nos vacances d'été à partir de juillet. On a décidé de faire vacciner Rose et le reste de la famille à la même période afin de partir tous ensemble. Je ne suis pas d'une génération qui craint les vaccins".

D'autres adolescents comme Lucas, ont pris les devants. A 17 ans, ce Guérétois veut entrer dans l'armée. "Il est nécessaire de se faire vacciner pour entrer dans certains régiments alors j'ai pris les devants et j'ai demandé à ma mère de prendre un rendez-vous le plus rapidement possible car je pars le 28 juin."

Des adolescents pas toujours convaincus

Mais si Lucas et Rose voient la vaccination comme une porte de sortie vers le mieux, certains adolescents sont encore sur la réserve. "Je n'ai pas envie de me faire vacciner. Si mes parents m'obligent, je le ferai mais sinon non", précise un éléve de 13 ans du collège Martin Nadaud. L'établissement se trouve juste en face du centre de vaccination de l'Espace André Lejeune. Pourtant, les quelques collègiens que nous avons croisés, n'étaient pas au courant de l'ouverture à la la vaccination des 12-17 ans. "Je pensais que c'était seulement pour les plus de 18 ans. Il faut que j'en parle avec mes parents car nous n'en avons jamais parlé", précise une collégienne de 15 ans.