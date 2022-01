Guéret : un nouveau centre de vaccination ouvre à la clinique de la Marche

A Guéret, la clinique de la Marche va ouvrir un centre de vaccination ce vendredi 7 janvier. L'établissement proposera des piqûres uniquement le mardi et le vendredi. Il pourra injecter 200 doses par semaine.

Un huitième centre de vaccination va ouvrir en Creuse. A partir de ce vendredi 7 janvier, la clinique de la Marche de Guéret proposera des piqûres contre le covid deux jours par semaine : le mardi et le vendredi, de 9h à 17h.

Des injections de Pfizer et de Moderna

La clinique de la Marche vaccinera les plus de trente ans avec du Moderna et les moins de trente ans avec du Pfizer. "Il y aura 100 doses par jour. Un jour pour le Moderna et un jour pour le Pfizer", indique Isabelle Dumond, la directrice de l'ARS. En tout, ce centre de vaccination devrait donc proposer 200 créneaux par semaine.

Cette structure supplémentaire permettra d'élargir l'offre vaccinale en Creuse, afin de faire face à un éventuel afflux de demandes de rendez-vous, lié à la campagne de rappel du vaccin contre le covid.

Si vous souhaitez vous faire vacciner à la clinique de la Marche, située avenue du Berry à Guéret, vous pourrez prendre rendez-vous via le site doctolib.