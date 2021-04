Guéret : un "supercentre de vaccination" va ouvrir à l'espace André Lejeune

La préfecture de la Creuse annonce l'ouverture d'un "supercentre de vaccination", ce mardi 6 avril, à l'espace André Lejeune. Cette infrastructure devrait permettre à terme de doubler le nombre de piqûres réalisées chaque jour à Guéret, contre le coronavirus. La vaccination s’adresse aux personnes âgées de plus de 70 ans et aux personnes de plus de 50 ans avec comorbidités.

Infos pratiques

Ce "supercentre de vaccination", accueillera les Creusois, sur rendez-vous, du lundi au samedi de 9h à 17h. "Les personnes ayant obtenu un rendez-vous pour se faire vacciner au centre de vaccination de Guéret (Espace Créole - 22 chemin des Amoureux) devront à compter du 6 avril 2021 se présenter dans le nouveau centre de l’espace André Lejeune", indique la préfecture dans un communiqué.

Pour prendre un rendez-vous, la démarche reste la même. Vous pouvez téléphoner au 05.55.51.55.71. ou bien utiliser la plateforme en ligne à partir du site https://www.sante.fr/