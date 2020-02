Guéret : une nouvelle boutique de produits à base de...cannabis

Guéret, France

Sur les étagères, dans cette boutique entièrement peinte en vert, il y en a pour tous les goûts. Crèmes, huiles essentielles, gélules, tisane... Tout ici est composé de cannabis. Plus précisément de la molécule CBD, qui est totalement inoffensive. C'est une autre molécule, le THC, qui provoque les effets psychotropes liés à cette drogue, et qui est donc interdite. Pour la vente en France, les produits ne doivent pas contenir plus de 0,2% de THC.

La boutique a ouvert samedi 1er février, après un premier magasin à Limoges. "Certains venaient jusque dans le Limousin, depuis la Creuse, pour nous acheter nos produits", explique Valentin Cane, gérant du magasin. "On s'est dit que c'était une bonne idée de s'installer à Guéret, on sait que notre réseau de clientèle peut se construire rapidement."

La première boutique de CBD en Creuse est ouvert depuis le samedi 1er février, à Guéret. © Radio France - Bastien Munch

Les clients se pressent d'ailleurs toute la journée depuis l'inauguration. Beaucoup sont de simples curieux, comme Julie, 23 ans, qui habite à Guéret. "Je ne connaissais pas du tout le CBD", avoue-t-elle. "Mes copines m'en ont parlé, et j'ai décidé de passer. Je viens tout juste d'acheter une tisane pour se détendre !"

De nombreuses vertus thérapeutiques

D'autres connaissent déjà le CBD. Gwendal, qui vient de Dun-le-Palestel veut essayer d'arrêter de fumer des joints. Seule solution pour cela : continuer de fumer du cannabis, mais "light", autrement dit sans aucune teneur en THC. "Je me suis rendu compte des effets nocifs du cannabis, et j'ai voulu arrêter", explique le jeune homme, son sachet d'herbe à la main.

"Mais ce n'est pas aussi simple que ça, du coup je continue de fumer, mais de la fleur de cannabis, pour faire une étape de transition. Ca ne donne pas du tout les mêmes effets, mais ça me permet de ne pas arrêter d'un coup", affirme Gwendal.

En achetant le CBD, je ne recherche qu'une chose : réussir à dormir malgré mes douleurs.

Certains voient même cette molécule du CBD comme un dernier recours pour aller mieux. La molécule a de nombreuses vertus thérapeutiques, notamment pour les problèmes d'arthrose et de maladies de peau. Michèle, elle, est fibromyalgique, et doit vivre avec des douleurs chroniques. "J'ai tout essayé mais rien n'y fait", déplore la Guérétoise. "Je n'arrive plus à dormir la nuit, à cause de mes douleurs. Sauf que je ne veux plus prendre de traitement trop lourd, j'ai commencé à arrêter mes différents médicaments. Je veux me tourner vers le naturel."

"Quand j'ai vu que ce magasin allait ouvrir, je me suis dit que je n'avais qu'à tester le CBD. C'est un terme qu'on entend souvent dans les centres de traitement anti-douleurs", continue Michèle.

Lutter contre les filières de distribution illégales

Pour Valentin Cane, ce genre de boutique est aussi un très bon moyen de détourner les jeunes des filières illégales de cannabis. "Beaucoup se tournent vers le cannabis pour le côté bien-être plus que pour les effets liés au stupéfiant. S'ils ne nous connaissent pas, ils sont bien souvent obligés de se fournir dans des filières interdites par la loi, avec des teneurs en THC plus importantes", explique le gérant du O'CBD shop.

"Grâce à des boutiques comme celle-là, les gens peuvent profiter des effets apaisants du cannabis, avec le CBD, sans tomber dans l'illégalité et prendre des risques pour leur santé." Valentin Cane espère qu'avec ce raisonnement, les jugements négatifs vis-à-vis d'une boutique de produits dérivés du cannabis se feront plus rares.