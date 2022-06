Guerre en Ukraine : du matériel médical rochelais envoyé à l'hôpital de Kiev

Habituellement, Sylvain, un routier de Mayenne, transporte de l'alimentaire dans la remorque de son camion, et ce à travers toute l'Europe, "mais dans des pays qui ne sont pas en guerre". Cette fois-ci, la mission est différente. Il doit rallier l'Ukraine, et l'hôpital de Kiev, depuis La Rochelle, pour y apporter du matériel médical. Le groupe hospitalier Littoral Atlantique (qui regroupe les hôpitaux de Rochefort, Marennes, la Rochelle) a décidé, avec l'aide du Secours populaire, de faire don d'une quarantaine d'équipements, tous très spécifiques, et très demandés par les Ukrainiens.

Récupérateurs de sang, pompes à perfusion...

Finalement, une fois tout empaqueté et bien rangé, le volume n'est pas forcément impressionnant, quatre palettes regroupées au fond de l'immense remorque. Et pourtant, le contenant est très précieux, d'autant plus pour un pays en guerre. "Deux récupérateurs de sang, des respirateurs de transport et d'urgence, des moniteurs multiparamétriques, des tensiomètres automatiques, défibrillateurs, pompes à perfusion" énumère Damien Prevost, le responsable du service biomédical au groupe hospitalier. C'est lui qui s'occupe de la gestion de tout le matériel.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Et justement, ce matériel, les hôpitaux de La Rochelle et de Rochefort ne l'utilisaient plus. "Ce sont des équipements dits réformés. Ils ont servi chez nous, aujourd'hui ça n'est plus le cas mais ils sont en très bon état, confirme le directeur du groupe, Pierre Thépot. On les a depuis remplacés par d'autres, plus récents." Il y en a pour plusieurs centaines de milliers d'euros.

Pourquoi pas d'autres convois dans les prochains mois

L'hôpital de Kiex va aussi recevoir un petit peu de pharmacie : "beaucoup de matériel stérilisé, à usage unique, beaucoup aussi pour les sutures des grosses plaies", rapporte Benoît Le Franc, le pharmacien du groupe hospitalier. Avec son collègue, il s'est occupé de tout rassembler. Maintenant, c'est Sylvain qui gère la suite.

Tout seul, au volant de son camion, il est en train de parcourir les 2900 kilomètres, au rythme de 9h de conduite, 9h de repos. Ce qui devrait le faire arriver en milieu de semaine prochaine, mercredi ou jeudi, selon le temps que prendra le passage des douanes. Ce type de convoi pourrait se répéter dans les prochains mois, selon les besoins sur place, selon aussi ce dont disposent les hôpitaux.