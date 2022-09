Guilherand-Granges : la maternité de la clinique Pasteur ferme partiellement

Suite aux conflits internes et à la vague de démissions de sages-femmes avant l'été, la clinique Pasteur n'a plus suffisamment d'effectifs pour rouvrir totalement sa maternité en septembre. Le service restera partiellement fermé, quatre jours par semaine, du jeudi au lundi matin.

Les salles de naissance seront fermées tout le weekend du 3/4 septembre, puis fermées pendant tout le mois à partir du jeudi 7 heures du matin jusqu'au lundi même heure. Seuls des rendez-vous prénataux seront maintenus les jeudi, sinon c'est l'ensemble du service qui est à l'arrêt les vendredi et les weekend.

Nous devrions avoir 11 sages-femmes dans le service. Aujourd'hui on en a 5, dont une absente - Benoît Hue, directeur de la clinique Pasteur

"La maternité rouvre de manière partielle en raison d'un manque d'effectif de sages-femmes" explique le nouveau directeur Benoît Hue, "effectivement, ça résulte de départs et de démissions. Depuis, on n'est pas en mesure jusqu'alors de recruter."

Des patientes réorientées

Les accouchements évidemment ne se programment pas systématiquement, d'où une incertitude créée auprès des patients. "On va leur demander, nous la cellule de coordination territoriale pilotée par des sages-femmes, de choisir une seconde maternité" expose Elisa Etienne, la présidente du conseil des sages-femmes de la Drôme. Ce dispositif a été mis en place et en action déjà au mois d'août, pour conseiller, réorienter les patientes et transférer leur dossier. Des réunions quotidiennes sont programmées entre les équipes de Pasteur et du centre hospitalier de Valence.

Ce qui n'est pas satisfaisant, c'est de laisser les patientes dans une certaine incertitude quant au lieu de leur accouchement. On ne peut pas s'engager à ce qu'elles accouchent à la clinique Pasteur comme elles l'ont choisi - Elisa Etienne, présidente du conseil des sages-femmes de la Drôme

Il y a cinq autres maternités en Drôme et en Ardèche : à Valence, Romans, Montélimar, Annonay et Aubenas.

Vers une fermeture définitive ?

Le nouveau directeur de la clinique assure viser de nouveaux recrutements. "Mon ambition est d'essayer de rouvrir cette maternité dans les meilleures conditions pour les patientes. Je n'ai pas envie de me projeter vers une fermeture" confirme-t-il. Encore faut-il dénicher les candidatures. "Sur le plan national, on est en pénurie de sages-femmes. Donc en terme de recrutement, toutes les maternités de France sont en difficulté. Si l'avenir de l'établissement est fonction d'un recrutement de sages-femmes, ça risque d'être compliqué voire impossible de remonter une équipe au complet" s'inquiète Elisa Etienne.