Guillaume Garot et Florian Bercault appellent à un "Plan d’urgence pour les urgences" de Laval

Dans un communiqué, Guillaume Garot et Florian Bercault exigent des mesures exceptionnelles pour les urgences de l'hôpital de Laval. Le député de la Mayenne et le maire de Laval regrettent la fermeture du service plusieurs nuit cette semaine.

"C’est un recul sans précédent pour notre service public hospitalier et pour la prise en charge des patients en Mayenne la nuit", écrivent Florian Bercault et Guillaume Garot dans un communiqué. Le maire de Laval et le député de la Mayenne regrettent la fermeture des urgences plusieurs nuits cette dernière semaine des vacances de la Toussaint.

Les deux élus demandent au ministère de la Santé de prendre "ses responsabilités, d’engager la solidarité nationale et d’agir enfin pour panser les maux de l’hôpital de Laval."

Ils appellent donc à un plan d'urgence pour les urgences, avec plusieurs propositions : "la mobilisation effective de la réserve sanitaire nationale, l'activation d’une solidarité départementale et inter-régionale dédiée, pour obtenir des renforts humains des CHU d’Angers, Rennes et Nantes, l'accueil de nouveaux internes de médecine d’urgence, la rénovation et l'agrandissement sans délai des bâtiments des urgences, en débloquant des crédits exceptionnels du Ségur de la Santé et du Plan de Relance et la reconnaissance de l’engagement des soignants et médecins permanents des services d’urgence en zone sous dense."

Guillaume Garot et Florian Bercault demandent plus largement à ce que "la santé prenne toute sa place dans le débat public à l’approche des rendez-vous démocratiques de 2022."