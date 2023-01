Guillaume Garot et Yannick Favennec déposent leur proposition de loi pour lutter contre les déserts médicaux

C'était dans les cartons depuis des mois, c'est désormais officiel. Les députés mayennais Guillaume Garot et Yannick Favennec, ainsi que leur groupe transpartisan de quarante députés, ont déposé une proposition de loi pour lutter contre les déserts médicaux. Ils l'annoncent dans une tribune publiée ce dimanche dans le Journal du Dimanche. Les parlementaires de la Mayenne avaient déjà tenté de faire passer des amendements en ce sens lors du vote du PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, à la rentrée mais le 49.3 dégainé par le gouvernement n'avait pas permis de défendre cette idée. Ils viennent donc de déposer cette proposition de loi qui sera maintenant débattue à l'Assemblée.

Une France à deux vitesses

Guillaume Garot, député PS, avait dévoilé les grandes lignes de cette proposition il y a quelques mois sur France Bleu Mayenne et l'avait fait avec son collègue du parti Horizons, Yannick Favennec, devant la presse dans la foulée. "Il faut que la logique de l'intérêt général un moment elle prévale", disait-il le 7 décembre dernier, "aujourd'hui on ne peut plus s'en tenir à des politiques qui n'ont pas montré des résultats positifs sur le terrain comme les politiques d'incitation avec un chèque à la clé, il faut aussi rétablir la permanence des soins supprimée en 2003, favoriser l'exercice coordonné des soins à l'échelle d'un territoire, il faut aussi réformer les études de médecine pour qu'un enfant d'ouvrier puisse devenir médecin". En octobre dernier, ils mettaient en avant la nécessité d'instaurer une régulation de l'installation des futurs médecins, une quatrième année d'internat de médecine, la présence obligatoire d'un médecin à chaque fois au bout du fil ou encore une reconnaissance plus rapide du diplôme des médecins étrangers en France.

"Le constat est cruel, mais sans appel : en matière d’accès aux soins, la France roule à deux vitesses, excellence pour certains, désespérance pour d’autres", écrivent les députés dans la tribune publiée dans le JDD, c'est pourquoi ces 40 députés transpartisans se mobilisent, "c’est le sens de la proposition de loi transpartisane que nous déposons", continuent-ils. "La régulation y occupe une place centrale : l’installation des médecins et des chirurgiens-dentistes sera organisée en fonction des besoins de santé", terminent ces députés.

La proposition de loi doit maintenant être débattue au Palais Bourbon, sans calendrier précis. Guillaume Garot et Yannick Favennec avaient déjà déposé chacun de leur côté une proposition de loi sur cette régulation de l'installation des médecins mais sans succès. Une solution transpartisane a sans doute un peu plus de chance d'aboutir.

