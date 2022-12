Guillaume Garot va défendre sa proposition de loi sur les déserts médicaux à l'Assemblée Nationale

Crise des urgences, crise de la présence médicale, crise de l’accès aux soins : autant de symptômes d’un système de santé à bout de souffle, et près à craquer pour de bon.

Aujourd’hui, ce sont plus de 8 millions de Français qui, faute d’un praticien suffisamment proche de chez eux, ne peuvent consulter plus de deux fois par an. Pour les 10 % des Français habitant les territoires les moins bien dotés, il faut, en moyenne, 11 jours pour obtenir un rendez‑vous chez un généraliste, et 189 jours pour un rendez‑vous chez un ophtalmologue.

Guillaume Garot, le député PS de la Mayenne, a monté un groupe avec des élus de tout bord pour défendre un projet de loi sur les déserts médicaux, première mesure, imposer le lieu d'installation de médecins dans les déserts médicaux comme la Mayenne : "il faut que la logique de l'intérêt général un moment elle prévale, aujourd'hui on ne peut plus s'en tenir à des politiques qui n'ont pas montré des résultats positifs sur le terrain comme les politiques d'incitation avec un chèque à la clé, il faut aussi rétablir la permanence des soins supprimée en 2003, favoriser l'exercice coordonné des soins à l'échelle d'un territoire, il faut aussi réformer les études de médecine pour qu'un enfant d'ouvrier puisse devenir médecin. "

"Il n'est pas normal qu'il y ait une France à deux vitesses en matière de santé"-le député PS Guillaume Garot