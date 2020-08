Gujan-Mestras : six cas de Covid-19 à Aqualand, tous les salariés testés

Six salariés du parc de loisirs Aqualand à Gujan-Mestras ont été testés positifs au coronavirus en fin de semaine dernière. Tous les employés ont été testés, mais le parc reste ouvert.

Un nouveau foyer de contamination du coronavirus en Gironde. En fin de semaine dernière, six employés du parc de loisirs Aqualand de Gujan-Mestras ont été dépistés positifs. Ils ont été mis à l'écart, et l'ensemble des salariés ont été dépistés. Le parc, lui, reste ouvert.

Contamination dans le cadre privé

Le premier salarié dépisté positif a été contaminé dans le cadre privé. "Lors de regroupement avec d'autres saisonniers en-dehors du site professionnel, _pendant des soirées, ils se sont transmis le virus_" explique Sylvain Petijean, le directeur d'exploitation du site.

Les six saisonniers ont été mis à l'écart et un dépistage massif a été organisé. Tous les employés ont été testés, soit environ 70 personnes, à partir de mardi 25 août. Les résultats sont attendus au plus tôt ce vendredi 28 août.

Le parc reste ouvert

En attendant les résultats, le site de loisirs ne ferme pas ses portes. "Nos collaborateurs sont tous lourdement équipés de protections individuelles, à savoir casquette-visière et masques chirurgicaux, et on travaille quasiment tous en poste isolé" précise Sylvain Petijean. "Par ailleurs, nous travaillons tous en extérieur, donc la transmission ne s'est pas faite au sein de l'entreprise".