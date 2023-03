Gynécologie : le Comité d'éthique appelle les professionnels à une attention renforcée sur le savoir-être

Représentants de patients et usagers, professionnels de santé, doyens et internes : après avoir auditionné plus de 30 personnes au sujet des examens gynécologiques, le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) a rendu ce mercredi un avis qui invite les professionnels à redoubler d'attention, de savoir-être et de précaution à chaque étape de la consultation. Les examens touchant à l'intime "nécessitent une écoute et une considération de ce que les patientes et patients ressentent et expriment, une prise en compte de la pudeur et du besoin d'intimité, et une attention à la douleur ou à l'inconfort que l'examen peut éventuellement occasionner, qu'ils soient exprimés ou non", détaille l'avis 142 du CCNE.

S'il ne juge pas pertinent d'instaurer un recueil écrit du consentement, comme cela existe aux États-Unis, ni de demander la présence systématique d'un tiers pendant l'examen, le Comité estime que "le consentement ne doit plus être tacite ou présumé, mais explicite et différencié pour chaque examen pratiqué durant une consultation".

Consentement "explicite et différencié"

Des précautions supplémentaires doivent par ailleurs être prises "lorsque des élèves ou des étudiants réalisent ou assistent à des examens" ou en présence d'une patiente ou d'un patient "en situation particulière de vulnérabilité" souligne l'avis. Le CCNE plaide en outre pour une meilleure formation des étudiants en médecine "aux humanités et à l'éthique du soin".

Le Comité s'inquiète également d'une dégradation de la confiance entre soignants et patients, susceptible d'engendrer une désaffection de certaines spécialités médicales "sous l'effet d'un opprobre collectif et d'atteintes ciblées sur les réseaux sociaux". Il redoute aussi une évolution des pratiques médicales inadaptée aux besoins réels des patients et in fine d'une perte de chance pour les patients en cas de renoncement à la consultation ou au refus des examens.

Ces recommandations surviennent après que se sont multipliés ces derniers mois en Europe les signalements de violences gynécologiques et obstétricales, certains groupes de défense des droits affirmant que les femmes se voient régulièrement refuser le consentement éclairé, sont soumises à des comportements grossiers et dégradants par le personnel médical et, dans certains cas, à des pratiques dangereuses.