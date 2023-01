Gynécologie : les médecins tentent de restaurer la confiance après des accusations de violences

A partir de mercredi jusqu'à vendredi, les gynécologues et obstétriciens français sont réunis en congrès à Lille pour se pencher sur de nouvelles recommandations censées restaurer la confiance des patientes. Lors des trois jours du congrès Pari(s) Santé Femmes, "une place particulière a été réservée cette année aux relations patients-soignants et à la bienveillance", fait savoir le Collège national de gynécologues et obstétriciens français (CNGOF).

Le CNGOF doit présenter aux médecins de nouvelles recommandations pour la pratique clinique de l'examen pelvien ainsi qu'une charte des soins en salle de naissance, visant à donner un cadre et préciser quand l'examen médical - sous spéculum, par toucher vaginal ou échographie endovaginale - est vraiment souhaitable et quand il est possible de s'en passer. "Même si un examen pelvien est recommandé, il n'est que proposé à la femme, qui l'accepte ou non", insiste le CNGOF.

La charte des soins en salle de naissance recommande, par exemple, à chaque membre de l'équipe de "se présenter dès le premier contact avec la femme", un accompagnement "avec bienveillance dans une logique de décisions partagées" ou encore "l'accord oral de la femme avant tout examen clinique". L'objectif affiché étant de "restaurer des relations de confiance et de respect mutuel indispensables à la prise en charge des femmes dans de bonnes conditions".

Multiplication des signalements de violences gynécologiques en Europe

Le congrès Pari(s) Santé Femmes se tient au moment où se multiplient en Europe les signalements de violences gynécologiques et obstétricales, certains groupes de défense des droits affirmant que les femmes se voient régulièrement refuser le consentement éclairé, sont soumises à des comportements grossiers et dégradants par le personnel médical et, dans certains cas, à des pratiques dangereuses.

Fin novembre, un gynécologue parisien renommé, Emile Daraï , a notamment été mis en examen pour violences volontaires par personne chargée d'une mission de service public à l'égard de 32 plaignantes qui l'accusent d'avoir pratiqué des examens vaginaux et rectaux de manière brutale et sans demander leur consentement.