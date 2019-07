Hagondange : l'étang de la Ballastière fermé jusqu'à nouvel ordre

Des cyanobactéries ont infecté l'eau de l'étang d'Hagondange (Moselle) à cause des fortes chaleurs. La baignade dans l'eau de la Ballastière reste interdite dans l'attente de nouvelles analyses.

Hagondange, France

La baignade dans l'étang d'Hagondange (Moselle) est interdite jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise par la municipalité à cause du développement dans l'eau du bassin de cyanobactéries. Ces particules, appelées algues bleues, se développent grâce à la chaleur et à la lumière. A cause des fortes chaleurs qui frappent actuellement la Moselle, les analyses de l'eau du bassin ont indiqué une présence trop importante de ces bactéries.

Mortelles pour les animaux

Ces algues bleues peuvent être mortelles pour les animaux. En 2017, dans la Loire, plusieurs chiens étaient morts suite à une baignade dans une eau infectée par ces bactéries. Chez l'humain, elles peuvent provoquer des nausées, des vomissements ainsi que des douleurs musculaires. La municipalité d'Hagondange ne veut prendre aucun risque.

Des analyses vont être effectuées dans les 24h ou 48h prochaines afin de contrôler la qualité de l'eau. Seules des pluies ou une baisse de température durant la nuit pourrait éliminer la présence de ses cyanobactéries.

La base nautique de la Ballastière reste toutefois ouverte. La piscine gonflable, à destination des jeunes enfants, est accessible au public.