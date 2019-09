Handicap : bientôt un centre géant de la rééducation à Valence pour LADAPT

LADAPT est une association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Elle rééduque physiquement, et réinsère sur trois sites éclatés en Drôme. D'ici 2021, il n'y en aura plus qu'un, à Valence.

Valence, France

C'est un projet majeur pour la santé à Valence, et sans doute le plus important pour LADAPT ces dix dernières années. L'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées va fusionner trois sites en un en Drôme Ardèche : le centre de suite et réadaptation Les Baumes de Valence, le centre de soins de la Baume-d'Hostun, et le centre médico-social de Portes-les-Valence. D'ici 2021, tous seront à Valence, à 400 mètres du centre hospitalier, en direction du rond-point de la LACRA. Une évolution majeure pour tous ceux qui subissent un handicap, et pour le personnel.

Etablissement géant

Bientôt terminées, les petites structures de l'ADAPT qui avaient un certain charme, mais étaient moins pratiques. Tout le monde sera regroupé. les trois sites accueillent aujourd'hui 145 lits et places, et accompagnent 800 personnes. Le nouveau site proposera 180 lits et places, avec une nouvelle spécialité cardiologie. Quant aux professionnels, ils seront 250 sur place.

Chance pour tous

Une véritable ruche, donc, au pied de l'hôpital de Valence, et une chance. Un représentant des usagers, présent à la pause de la première pierre ce mercredi, dans son fauteuil roulant, l'affirme :

Il va y avoir une mixité du personnel. L'idée est de créer une richesse d'échange dans ce lieu" José Sisa

La pose de la première pierre du nouveau centre de LADAPT à Valence ce 18 septembre 2019, avec les travaux bien avancés à l'arrière. © Radio France - David Meilhac

Même son de cloche du personnel, notamment de la responsable des actions sociales et professionnelles.

Pouvoir bénéficier des regards croisés du médical, du sanitaire, du médico-social, éducatif, insertion professionnel, c'est un plus pour tous." Julie Achaume

Le nouveau directeur de LADAPT Drôme Ardèche Cédric Boutonnet est là pour accompagner ce projet énorme pour l'association. Il entend offrir un plateau moderne, fonctionnel, et proche du CH Valence. Il espère que la réadaptation et la réinsertion des patients sera plus efficace, et plus rapide. LADAPT investit 26 millions d'euros dans ce bâtiment, l'Agence Régionale de Santé 6 millions. L'Agglomération Valence-Romans prépare le terrain et le site pour un million d'euros.