Handicap : les associations réclament des moyens avant la visite de Sophie Cluzel

La Talaudière, France

Ce passage, rapide, à Saint-Etienne, sera l'occasion pour Sophie Cluzel d'échanger avec les associations et les structures qui auraient aimé la voir rester un peu plus longtemps et participer à une réunion publique sur la question, dans le quartier du Soleil. Finalement la représentante du gouvernement n'y sera pas. Ce qui agace le maire de la ville mais aussi toutes celles et ceux qui s'engagent auprès des handicapés, qu'il s'agisse de troubles physiques ou mentaux.

Des structures sans lesquelles les handicapés et leur famille seraient isolées. Exemple à la Talaudière avec l'association Eurecah. Elle accompagne 180 familles que ce soit dans son centre de loisirs ou dans le cadre d'un service d'aide à domicile spécialisé. Une structure qui, comme d'autres, doit se battre pour exister. Le budget est à 70% privé, donc très dépendant des autres, pas assez appuyé par les collectivités. Yoann Bruyère est le co directeur de l'association : "sur des territoires où on apporte des réponses innovantes et concrètes, derrière ça ne suit pas. Il faut continuer à vendre des brioches. Continuer à organiser des manifestations tout le temps pour arriver à s'en sortir."

"L’Éducation Nationale est encore frileuse"

Un constat assez incompréhensible pour Aurélie, elle intervient auprès des enfants accueillis dans la structure pour des massages. Elle se rend compte que ces relais sont très importants. "C'est même primordial" précise-t-elle. "Pour leur bien-être, pour leur développement. Les personnes qui travaillent dans cette structure y mettent tout leur coeur. Il faut trouver des budgets pour aider des structure comme celle-ci." Et améliorer l'inclusion, le mélange entre les publics dits normaux et les handicapés. Cela avance, mais il y a encore beaucoup de marge pour Jérome Gressard, coordinateur chez Eurecah : "L'Education Nationale est encore frileuse. On arrive à rentrer dans les écoles quand on connait les directeurs, les professeurs, les instituteurs qui reconnaissent notre travail et voient comment on fonctionne. Mais on n'a pas de partenaire attitré. Il faudrait que ce soit naturel."

Depuis novembre un membre d'Eurecah fait le lien entre les crèches, les écoles, les collèges les clubs de sport pour les accompagner s'ils accueillent un handicapé. Il contacte aussi ceux qui n'en accueillent pas pour les convaincre de le faire.